国盟主席阿末三苏里不点名警告当权的政治人物，强调民众对国盟的支持浪潮，不会因为党注册遭撤销而轻易退去。

“切记，政治人物躲在权位背后耍手段，阻挡不了滔滔民心。”

他也质疑起社团注册局作出是项宣布的时机。

“案件呈交法庭审理前夕发生这种事，实属罕见。极其反常，甚至有违常理。”

“这一连串动作刚好落在宣布甲选候选人的时间节点，而选委会两天前才发函要求回应使用国盟标志一事。”

“这充分表明（这些动作）是出于对国盟的恐惧。”

三苏里在文告中不点名地将矛头指向某些政治人物，控诉他们意图将撤销国盟注册为投靠对手的筹码。

鉴于土团党的投诉， 社团局 9月22日向国盟发出要求解释信，并且因认为国盟的答复不尽人意，而于今日早些时候宣布撤销国盟的注册。

国盟总秘书 达基尤丁 随后指责政府滥用职权，质疑社团局未等高庭10月22日聆审国盟暂缓执行的申请。

早可预见撤销注册结局

政治评论人尤斯里（Mohd Yusri Ibrahim）认为，鉴于伊党与土团党之间的争端，国盟遭撤销注册，绝非意外之事。

他表示，双方权斗期间所采取的多项举措，显然违反了国盟章程。

“社团局的决定并非毫无预兆。事实上，从一开始就可以预见这个结果，包括我在内的多个政治评论人都曾发出警示。”

“这一切都是可以预见的，所以别推卸责任或找替罪羔羊。”

“既然早有预警，国盟领导层当时为何没有验证看待这些警告与预测？”

伊党与土团党为争夺国盟主导权爆发冲突，最终因土团党不满被排除在7月16日的国盟最高理事会会议外，进而向社团局提交投诉，导致争端全面升级。

土团党前署理主席韩沙再努丁所领导、集结了反土团党主席慕尤丁势力的宏愿党获准加入国盟，更让双方的分裂愈发难以弥合。

国阵比希盟获利更多

尤斯里表示，撤销注册固然对国盟整体构成打击，但损失最惨重的当属伊党，毕竟该党此前借着国盟的品牌效应，成功将影响力从吉兰丹、登嘉楼、半岛北部等传统根据地向外扩张。

“失去了国盟这个品牌，选民对伊党的信心恐难维持原样，特别是在霹雳、雪兰莪、槟城等州属。”

鉴于巫统正与伊党争夺保守派马来选民的支持，尤斯里相信国阵比希盟更能从国盟注册撤销一事收获政治红利。

“在吉兰丹和登嘉楼以外的地区，国盟品牌一旦无法使用，将为巫统及国阵提供收复保守派马来选民支持的良机。”

“若保守派马来选民因国盟品牌作废而对其失去信心，他们不会转投希盟，而是重新投向国阵。”

巫伊合作重燃曙光？

尤斯里同时预测，国盟注册撤销可能进一步推进在“穆斯林团结”旗号下的巫伊合作。

他表示，两党内部皆存在支持合作的声音，最新局势演变或将促使部份巫统领袖更为积极地推动此议程。

“国盟遭到解散，可能让巫统部份领袖进一步加大推动两党合作的力度。”

“不过，在我看来，放眼选举与政治权力的考量，国阵与伊党的合作终究难以持久。”

他解释，双方角逐的是同一批马来选民基本盘，两党难以维持长久的伙伴关系。

“巫统不会坐视伊党壮大，因为伊党一旦坐大，势必蚕食巫统的支持，反之亦然。”

他说，议席谈判和对首相一职的角逐，将是阻碍两党重新结盟的主要障碍，即便达成合作也仅是权宜之举。

尽管如此，在马六甲州选临近之际，两党极可能会在此次选举携手上阵。

10月17日，伊党主席哈迪阿旺表明，若能赢得州选，伊党接受由国阵主导政府。

两党就选区分配的谈判目前尚未有定案。