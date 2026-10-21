下午5点21分更新

马六甲高庭宣判巫青团长艾科玛败诉并须支付行动党士布爹国会议员郭素沁30万令吉后，艾科玛表明将拍卖部分自己“心爱的资产”，包括本田X-ADV 750摩哆以及他养殖的罗非鱼。

艾科玛今日再面子书贴文说，虽然有人建议他发起捐款活动，但他更倾向于先靠自己的努力解决问题。

“我没有可以出售的土地或房子来凑足这笔款项。这两样东西对我而言，都承载着努力付出与快乐的故事。”

“因此，即使只是写下我要出售它们这句话，也让我感到沉重。然而，只要我还有能力靠自己做些什么，如果被迫让别人承担负担，我的内心会更加沉重。”

艾科玛准备出售的本田X-ADV 750摩哆，经常在他走访选区时被人看见。据了解，这款大型踏板摩哆的市场价格约为7万令吉。

艾科玛也曾被拍到骑着一辆更大型的宝马GSA 1300摩哆，其市场价格约为15万令吉。

艾科玛说，本田摩哆及罗非鱼都是他早全额付清的资产。

吁有兴趣竞标者联系

艾科玛也在贴文中附上一张自己神情落寞地坐在土池旁的照片，背景播放着Batas Senja的歌曲《Kita Usahakan Lagi》。他说，有意认真竞标者可以先将100令吉存入他的户头，再把付款收据连同对有关物品的出价一并发送给他。

除了附上他的马银行户头资料及电话号码，艾科玛也保证，如果竞标不成功，100令吉的订金将全额退还。

“感谢为我祈祷的朋友们——如果你们无法购买或提供帮助，请不要感到内疚。你们的祈祷与鼓励的话语，对我而言已经意义重大。”

“请祈祷我能获得力量，放下自己所爱的东西，以履行这份责任。”

撤账号因收到4万捐款

然而，艾科玛今天稍后撤回早前公布的银行账号，理由是几乎所有汇款至其账户的人士，都不是为了购买摩哆或罗非鱼，而是想捐款帮助他。

“我很抱歉，必须撤回之前帖文中公布的银行账号。”

此外，他在面子书的最新贴文透露，截至其发布有关声明时，他已经收到将近 4万5102令吉18仙。

“我真的非常非常感激大家，但我的初衷是先尽力通过出售自己的资产，也就是摩哆和鱼来解决问题。”

“老实说，我不希望麻烦任何人出手帮助我。既然这件事必须由我自己负责，我就会承担全部责任。只要真主保佑，我一定会尽力承担到底。”

”我恳请大家不要再汇款到我的户头了，以免让我过意不去。没关系，我自己承担就好。我只需要大家为我祈祷。”

至于有意购买X-ADV 750摩哆的人士，他表示稍后会提供详细资料，以便有兴趣者可以直接私讯他。

郭素沁3年前针对“老婆娘论”，起诉艾科玛诽谤。马六甲高庭前天裁决郭素沁胜诉，艾科玛须支付郭素沁25万令吉的赔偿和5万令吉的堂费。

高庭也勒令艾科玛删除其社交媒体账号之前发布的相关诽谤贴文，禁止他重新发布将造成相似后果的诽谤言论。

根据判决摘要，马六甲高庭司法专员依刹依布拉欣（Isa Ibrahim）提醒艾科玛，“礼仪成就非凡之人”（Manners maketh man）。



