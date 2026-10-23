一名46岁淡小教师涉嫌性侵三名11岁男童，最近在吉隆坡两所地庭面临六项控状。不过，令人担忧的问题是，案件曝光前的数年间是否有过警讯？若有，为何当时未采取行动？

《当今大马》访问逾10人，包括家长、学生、前教师及学校行政人员，并查阅此案的报警书副本及相关文件。

受访者透露，多年来校方与教育局内部一直对这名教师的行为存疑。但《当今大马》发现，并无记录显示当局针对这些疑虑采取过行动。

被告教师平时在家中开办补习班。根据控状，被告涉嫌于今年7月至9月期间，在一间屋内性侵三名男童抵触《2017年儿童性罪行法令》第14(a)条文（为达到性目的，对儿童做出肢体上的接触）。

一旦罪名成立，最高刑罚为监禁20年及鞭笞。

这名教师另面临两项抵触《刑事法典》第377C条文（未经同意的违反自然性行为）的控状。控状声称他于9月18日及9月30日，在同一地点与其中一名学生发生违反自然性行为。一旦罪成，将面临5至20年监禁及鞭笞。

被告获准保释，案件定于11月23日及12月18日再度过堂。

警方接五宗报案

吉隆坡总警长法迪尔书面回复《当今大马》时指出，警方共接获五宗涉及五名男性受害者的报案。

首宗报案发生于10月6日，随后两宗分别于10月10日及11日在学校附近的警局投报。法迪尔表示，校方、受害者家属及县教育局（PPD）正全力配合调查。

《当今大马》采访发现，除一名前学生外，恐有另八名男童受害，这意味着有四个家庭未向警方投报。据了解，这些家长决定不报案。

根据教育部《2023年处理性行为不当案件指南》，即便家长决定不报案，事件也不应就此了结。

指南阐明，若涉案者为教师，校长必须直接向警方报案，并将案件移交州教育局处理。

此外，校长获悉事件后的24小时内，必须联系家长或监护人；若家长拒绝报案，校长须立即依据《刑事程序法典》第107条文向警方投报。

警方并未说明校方是否曾报案。《当今大马》已询问教育部，校长是否曾替未报案的受害学生投报。

家长及知情人士透露，若非一名女学生无意间听见男同学谈论此事并通报另一名教师，这宗性侵疑案恐至今仍未曝光。

事发后，校方传召曾参加补习班的学生。一名家长告诉《当今大马》，校方要求学生针对事件提呈书面陈述。

多年前就提出疑虑

一名前家教协会主席向《当今大马》透露，约四年前他就听闻这名教师的传言，并曾在一次家协会议上提出此事。

“校长说没有证据，之后就不了了之。”

教育部指南阐明，校长接获投诉或通过媒体获知案件后，必须迅速且保密地启动应对程序。

《当今大马》已询问教育部，当年在家协会议上提出的疑虑是否留有记录，或曾向县教育局投报。

这名前家协主席进一步指称，当时的校长曾劝阻家协向这名教师施压，理由是担心该教师自残，而家协恐面临法律问题。

基于教育部政策禁止媒体私下采访校长，《当今大马》无法联系这名前校长回应。

或涉不只一校

这类疑虑恐不仅存在于目前受查的这所学校。

警方消息人士透露，这名教师调往现任学校前，在另一所学校任教时也面临过举报。

消息人士指出，碍于证据不足，加上联邦直辖区教育局被指不配合，案件最终不了了之。

受询及早前是否有相关报案时，吉隆坡警方不置可否。不过，前家协主席表示，曾有警官向他证实相关报案属实。

《当今大马》就此向当局提出连串疑问：教师调职时，教育部或县教育局是否知悉相关投报？若知情，当局有何考量？此外，为何该教师能继续任教，甚至在家中开办补习班且不受监督？

《当今大马》也发现，这名教师曾为附近另一所学校的多名学生补习。

《当今大马》向数名家长及一名家协理事查证后发现，截至截稿，直区教育局尚未展开调查。

一名家长指称，现任家协以事件发生在校外为由，拒绝介入。

《当今大马》向现任家协主席提出书面询问，但未获回复。

部分家长不仅质疑当局无视早前的警讯，也对指控曝光后校方的调查处理方式感到疑虑。

数名家长声称，校方以文件属调查材料为由，拒绝让他们查看孩子的书面口供。

一名母亲说：“那是我们的孩子，我们有权知道。”

教育部指南规定校长须保密处理此类案件，这或能解释校方拒公开口供的立场。然而，指南并未阐明家长是否有权查阅孩子的书面口供。

家属控诉未获心理辅导

此外，受害学生的家长告诉《当今大马》，事发约两周后，昨日有四名辅导员赴学校为受害者提供支援。

家长声称，校方并未向他们通报案件进展。

“我们甚至是通过媒体才得知此事。不论是校方、县教育局、州教育局还是警方，都未向我们通报最新情况。”

“试想一下，我们承受着多深的创伤与悲痛。”

根据教育部辅导与咨询专业通令，辅导教师配置比例为每500名学生一人。

无论学校是否设有辅导教师，指南皆要求校长确保受害者和证人接受辅导与康复干预，无论法庭诉讼结果如何。

《当今大马》探悉，微型学校可通过现任辅导工作教师，或由县教育局调派流动辅导员，以获得相关服务。

《当今大马》向教育部及吉隆坡教育局发出书面提问，跟进早前报案、涉案教师调职、学生支援及辅导政策落实情况。

同时跟进涉案教师被控后，是否遭停职或纪律处分。

截至截稿，《当今大马》尚未接获回复。

《当今大马》周一前往直区教育局采访，获知局长正休病假。该局发言人证实，已通过电邮收到《当今大马》的提问。

编按：为保护当事人，《当今大马》隐去受访学生与家长的姓名，亦不公开学校及涉案教师身份。

受害者皆为儿童，根据大马法律（包括《2001年儿童法令》及《2017年儿童性罪行法令》），严禁发布任何可能泄露受害者身份的信息。

公开学校、教师、法官或案发地点名称，恐间接暴露受害者身份，导致其面临污名化、霸凌及二度创伤。在法庭定罪前，被告依法皆被假定无罪。

