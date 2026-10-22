森州大臣依斯迈拉欣否认媒体报道，并强调自己没有辞职。

依斯迈拉欣接受《当今大马》访问时，通过WhatsApp简短回应：“这只是政治把戏，不是真的。我没有辞职。”

今日较早前，《中国报》引述政坛消息报道，依斯迈拉欣已签署辞职信，同时盛传本周内或将出现“换大臣”局面。

此外，依斯迈拉欣的新闻秘书莫哈末法沙（Mohd Fasha Musthafa）接受《当今大马》访问时，也否认《中国报》的报道。

他强调，依斯迈拉欣今日如常履行职务。

“大臣今天如常办公，《中国报》的消息来源是哪里？这不是真的。”

加拉鲁丁吁让州自行处理

另外，森美兰巫统主席兼日叻务国会议员加拉鲁丁今日在国会辩论2027年财案时，呼吁各方给予空间，让州领导层自行处理事务。

“乌鲁登嘉楼（国会议员罗索）不必担心，这件事将会解决。让森美兰自行处理自己的事务。”

他是回应乌鲁登嘉楼国会议员罗索的提问时，如此表示。

良冷州议员莫哈末阿斯纳（Mohd Asna Amin）受询时则形容，有关报道只是谣言。

“大臣说没有这回事，这只是谣言。”

8月7日，十名森州议员曾在神安池大王宫当着森美兰严端慕赫力兹的面，宣誓就任行政议员。但他们的委任随后在9月20日遭撤销，而撤职令于9月24日颁布宪报。

此前，加拉鲁丁强烈否认，自己有意在即将举行的州议会会议上，针对州务大臣依斯迈拉欣提呈不信任动议。

本周一，副首相兼国阵主席阿末扎希指示旗下所有森美兰州议员切勿再插手这个纷争，专心服务人民。



