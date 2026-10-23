砂拉越总理阿邦佐哈里预计将于今天下午宣布解散砂拉越州议会，为砂拉越选举铺路。

《马新社》报道，根据总理办公室发出的媒体邀请函，一场特别记者会安排在下午3点30分，于此地的祖国英雄大厦（Satria Pertiwi Complex）举行。

随着各界预料州选举即将来临，州议会解散的传言在近日升温。

州议会本周三完成了本届任期的最后一次会议，并在期间通过了《2027年砂拉越财政预算案》。

砂拉越议会拥有82个议席，本届任期将于2027年2月届满。

在2021年12月18日举行的砂拉越州选举中，阿邦佐哈里领导的砂盟大获全胜，横扫竞逐的82席中的76席。

砂拉越全民团结党（PSB）赢得4席，行动党则拿下2席。



