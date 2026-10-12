砂拉越政府提呈2027年砂州财政预算案，其中宣布明年1月至12月的电费将享有25%折扣。

《马新社》报道，砂拉越总理阿邦佐哈里今日在州议会提呈2027年砂州财案时表示，这项折扣将惠及砂拉越约71万6000名家庭用户，所需费用为2亿8100万令吉。

砂州政府也宣布，在免费水供计划下，每月提供5令吉的水费补贴，惠及约60万名家庭用户，所需费用为3500万令吉。

“这些举措显示以关怀、远见和责任感施政的政府，在财政纪律与社会公平之间取得平衡。”

“通过加强我们的安全网，我们也强化砂州的社会根基，确保每一位人民，无论处境如何，都有机会有尊严、有希望及有保障地生活。”

总额148亿4000万

砂州政府公布了总额148亿4000万令吉的2027年财政预算案，主题为“携手建设繁荣，保障我们的未来”。

阿邦佐哈里说，在这笔款项中，57亿4000万令吉将用于行政开销，另有90亿9000万令吉拨入发展基金账户，以加强结转余额，确保为2027年预算达100亿9000万令吉的发展开销提供充足资金。

“明年，我们也将拨出3亿令吉予砂拉越主权财富未来基金，确保保留部分收入，让未来世代受惠。”

阿邦佐哈里表示，在拨作行政开销的57亿4000万令吉中，14亿2000万令吉，即25%，将用于员工薪酬；另有20亿2000万令吉，即35%，将用于供应品及服务。

“另有19亿7000万令吉，即34%，将用于拨款及固定付款，包括给予法定机构和地方政府的行政拨款、公共债务偿还、酬金、退休金、奖学金，以及财政和福利援助。”

“其余款项中，1亿3400万令吉将用于资产采购，1亿9200万令吉则用于其他行政开销。”

阿邦佐哈里说，财案拨出的100亿9000万令吉发展开销，比今年最初估计的数额增加8亿2600万令吉，即9%。

“这是发展预算额最高的预算案之一，反映了我们坚定履行承诺、满足并落实人民需求的决心。”

收入料150亿9000万

另一方面，阿邦佐哈里表示，2027年的收入预计将达到150亿9000万令吉，比2026年预计的130亿4000万令吉增加20亿4000万令吉，即16%。

“这项里程碑确实标志着砂拉越州预计将创下有史以来最高的收入纪录。这不仅仅是一项统计数字，而是代表州收入在10年内增加超过一倍，相较于2017年的68亿6000万令吉。”

“随着预计收入达到150亿9000万令吉，而开销总额为148亿4000万令吉，砂州2027年财案预计将取得2亿4600万令吉的盈余。”



