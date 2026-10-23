寮国警方本月初识破利用从大马梳邦机场出发的私人飞机，运送521公斤冰毒到菲律宾的勾当后，大马与菲国当局联手，致力捣毁相关大型毒品走私集团。

武吉阿曼肃毒局总监胡仙奥玛（Hussein Omar Khan）受询时证实，大马警方与菲律宾缉毒署（PDEA）正在联手打击这个涉及政治人物的贩毒集团。

他指出，双方是10月20日在沙巴亚庇举行双边会议时达成这项协议。

“针对寮国的案件，我们共享调查结果，双方也同意交换相关文件与资料。”

“根据马来西亚警方提供的资料，菲律宾缉毒署得以捣毁这个与当地政治人物有瓜葛的大型贩毒集团。”

出席当天的双边会议者，包括菲律宾缉毒署署长伊斯加尼（Isagani Nerez）及三名菲律宾代表。

这场会议早在10月1日，即运毒案东方事发之前就排定，原定只讨论区域毒品走私问题与两国间的合作。

10月17日，胡仙奥玛向《新海峡时报》指出，大马警方会借由这次会议与菲方交换运毒案幕后集团的情报。

菲警方扩大调查

随着菲律宾当局扩大调查这起走私案，菲国警方传召大约40名个人、公司及政府机构给口供。

《菲律宾每日问询者报》（Philippine Daily Inquirer）报道，菲律宾国家警察刑事调查与侦查组（CIDG）总监罗伯特（Robert Alexander Morico II）透露，先前锁定的11名关键人物中，有7人向调查人员报到，另有4人目前下落不明。

这包括曾在邦萨摩洛临时管理机构（Bangsamoro Transition Authority）担任议员的埃德里扎（Edrieza Hadji Nasser Rimbang）——菲律宾当局认定他是这起毒品走私案的幕后资助人。

另一名关键人物是阿卜杜勒卡里姆（Abdulkarim Macalatas），据称他是毒品运抵马尼拉的接应人。

罗伯特也披露，调查人员追查到约1150万比索（约80万令吉）的走私资金交易，其中约700万比索据信用于租用私人飞机。

包机安排与大马线索

这是继武吉阿曼警方先前揭发该集团在马来西亚的活动线索后，最新的调查进展。警方先前的调查主要集中在从梳邦苏丹阿卜杜勒阿齐兹沙机场起飞的私人飞机安排。

10月13日，胡仙奥玛指出，当局调查人员掌握多名与走私集团有关的男子身份，并向多名证人录取口供，其中包括一名替该包机担任中介的大马人。

菲律宾警方指出，该名中介透露包机者是一名54岁的菲律宾籍男子。这名男子曾任飞行员，在菲律宾拥有毒品犯罪前科。

调查人员同时也掌握一名51岁菲律宾籍女子的身份，相信她负责协调该集团的走私活动。

胡仙奥玛先前透露，一名菲律宾公民在9月23日以4万9500美元租下该架飞机，并声称从寮国飞往马尼拉的航班载送的是电子烟产品。

大马警方表示，该架飞机在10月1日从梳邦空飞机飞往琅勃拉邦（Luang Prabang）。寮国当局随后拦截准备装运的521公斤冰毒。

大马警方强调，这批毒品并非来自马来西亚，也无意供应给大马市场。武吉阿曼特别调查组目前援引《1952年危险毒品法令》第34及39B条文展开调查。



