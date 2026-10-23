通讯部强调，即使电影分级为 PG18，适合18岁以上观众观看，也不意味着可无限制播放任何内容，仍须遵守现行电检指南。

《马新社》报道，该部指出，内政部辖下的电检局将继续从安全与公共秩序、宗教、社会文化以及道德礼仪等方面审查电影内容。

“若内容违反电检指南或破坏社会和谐，当局仍会采取相应措施。”

通讯部通过上载至国会官网的书面答复，回应国盟波各先那国会议员阿末雅哈亚的提问。

阿末雅哈亚询问，国家电影发展局（FINAS）基于开放原则而不删剪 PG18 级电影片段，通讯部对此持何立场。

管制转向年龄分级

该部解释，允许 18 级电影保留完整片段上映，是将管制重点从人工剪裁转向依观众年龄分级，并非放宽内容管制。

通讯部强调，符合条件的电影虽能完整上映，但必须严格执行年龄分级。

“《2024年电检指南》按适龄程度细分级别，目的之一是让成年人明智选择电影。”

“这也能保护并教育儿童与青少年，避免他们接触不适龄或不良影响的内容；同时也提醒家长担起责任，监督并引导孩子选择合适的内容。”

该部补充，电影发展局与电检局会持续与业界合作，定期检视电影分级制度，跟上行业发展与内容变化。

提升全民媒体素养

另一方面，随着《2025年大马媒体评议会法令》生效，新成立的大马媒体评议会负责提升全民媒体素养，以应对假讯息、仇恨言论，以及数码科技与人工智能（AI）带来的挑战。

通讯部在书面回应希盟万宜国会议员谢瑞詹时表示，媒体评议会也鼓励制作真实、准确且符合规范的新闻报道与媒体内容，督促业界恪守新闻伦理，并提供透明有效的公众投诉机制。

“为支持媒体评议会成立与运作，政府确立了专门的法律框架，并为基础设施及行政事务提供初期援助。

“政府也同相关机构合作，通过培训与深化新闻伦理，提升媒体从业员的能力与专业水平。”



