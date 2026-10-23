银行家阿兹曼哈欣近日痛批贪腐现象渐趋常态化，不但赢得许多掌声，就连政治观察员也发声挺，并呼吁更多人勇敢挺身表达立场。

阿兹曼哈欣（Azman Hashim）是大马开放大学名誉校长兼前大马银行集团主席。他于10月19日在该校活动上发表演讲，为国内贪腐猖獗问题敲响警钟，引发外界热议。

阿兹曼哈欣在《福布斯》2026年马来西亚50富豪榜排名第23，身家约11亿美元。他认为，贪腐源于社会优良价值观沦丧。

根据网络流传的演讲摘要，他指出，国人过去常挂在嘴边的是“马来西亚能”（Malaysia Boleh），但贪腐如今却让社会陷入“什么都能”（semua pun boleh）的乱象。

他特别提及朝圣基金局的风波，震惊于连这项朝圣基金也逃不过管理不善、资金遭挪用的命运。

对于部分人士毫无愧色地高调炫富，坐拥多处房产并展示奢华假期，他感到难以置信；同时他也质问，为何某些被控的违法之徒总能逍遥法外。

“要扭转风气，必须从小灌输对贪腐零容忍的观念，绝不姑息。”

他叹道，“但环顾四周，大家仿佛习以为常；询问年轻人，他们竟也觉得理所当然。”

企业民间学界须联合行动

马来西亚国际伊斯兰大学讲师阿布哈菲兹（Abu Hafiz Salleh Hudin）受访时向《当今大马》指出，社会大众对执法双重标准深感不满，尤其是涉及政商名流时，这项矛盾尤为突出。

他认为，政治中立的社会名流应多为建设国家尽力。

不过，政治分析员道菲雅库布（Tawfik Yaakub）强调，阿兹曼哈欣这类做法绝不能止于口头宣示。

他向《当今大马》表示，公开谴责之后，企业界、公民社会、学术界与政府机构必须跟进联合行动；社会贤达也应提出建言、凭据举报不法，并全力支持执法。

“同时，反贪会和国会等机构正加大力度强化监督机制，确保反贪工作持之以恒。

“在我看来，公开批评唯有转化为制度改革与具体行动，扫除人民的负面印象，才具有实质意义。”

道菲雅库布是马大学者。他补充，阿兹曼哈欣演讲的深远意义，在于明确传递一项讯息：贪腐与诚信绝非单纯的政治课题，而是严重威胁经济稳定、投资者信心以及国家公信力的危机。

真正考验在于坚守原则

政治社会学者诺阿蒂卡（Nur Atiqah Tang Abdullah）赞同此看法。她指出，像阿兹曼哈欣这样的企业巨擘挺身反贪意义重大，毕竟他们掌握经济与社会影响力，亦能介入政策制定与公共舆论空间。

她向《当今大马》指出，社会精英质疑诚信问题，正说明贪腐不单是法律制裁问题，更关乎权力文化与制度问责。

诺阿蒂卡是国立大学民族研究所学者。她提醒，若缺乏充足证据，个人言论无法代表整个企业界的立场。

即便如此，她补充，这番话抛出了一个更根本的问题：在马来西亚的社会、经济和政治生活中，诚信原则究竟还受到多少重视？

“在现实社会中，针对敏感课题发声不可能完全脱离利益与权力关系。

“企业高层必须考量商业关系、机构利益、名誉及各方利益相关者。”

她指出，衡量职场现实并不代表认同现状或心生畏惧。

社会心理学专家艾妮阿泽卡（Aini Azeqa Ma’rof）则提醒，有些人即便反对贪腐或滥权，但也可能因担忧失去工作、职位、资源，或是破坏与特定阵营的关系，最终选择沉默。

“诚信真正的考验，并非去谴责我们厌恶之人的过错。

“真正的考验在于，即便错事涉及我们所尊敬、认识或支持的人，我们是否依然愿意以相同原则来应对。”



