国会报道

从2011年至今年8月，共有5234名在海外工作的大马人，通过专才回流计划（REP）返国就业。

人力资源部指出，在这段期间，由大马人才机构落实的专才回流计划共收到1万2850份申请，其中8093份获批。

它说，这项计划旨在吸引高技能大马人才回国，进而为国家经济作出贡献。

人资部今日在下议院通过书面答复回答国盟士兆国会议员沙哈里祖基纳因的提问时指出，为加强这方面的努力，人才机构也推行“MyHeart”计划，为旅居海外的高技能大马人才对接符合其经验、专长及技能水平的就业机会。

制定入境准证申请指南

“MyHeart Global Connect（MGC）作为计划的新增项目，将汇集特定的海外大马专才，以提供咨询服务、分享专业知识，并探索与国内利益相关方合作的机会。初期重点涵盖人工智能（AI）、科技与创业、医疗保健，以及大马和新加坡的战略优先事项。”

该部指出，为协助海外大马人才携家人顺利回国，政府通过人资部、内政部、移民局及人才机构的合作，也制定专才回流计划类别下的入境准证申请指南。

这份指南旨在为专才回流计划参与者的家眷，提供更清晰的入境准证申请程序参考，进而增强高技能人才携家人返马的信心。

另一方面，在本地人才发展方面，人资部通过人才机构推行MyBakat SkillsLab。截至2026年8月，该计划已协助2794名参与者就业，起薪比平均水平高出5%至15%。