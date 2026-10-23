吉隆坡-加叻大道（KLK）和东海岸大道第一阶段（LPT1）的营运与特许经营公司，因持续面对逃缴过路费事件，每年蒙受逾2万令吉的损失。

AFA Systems and Services私人有限公司总经理依丝玛丽扎（Ismaliza Ibrahim）说，该公司每年录得约3000宗逃缴过路费事件，平均每天约8宗。

她表示，该公司对此与陆路交通局和警方合作，策划并展开联合执法行动，在今天凌晨3点至5点在加叻收费站检查，以侦查、遏制和减少有关大道沿路车辆紧贴前车尾随闯关，以及逃缴过路费的违法行为。

“根据我们的资料，第一级车辆占违反过路费缴付规定的最大比例，达95%，接下来是第二级车辆（1.9%）和第三级车辆（1.3%）。”

“逃缴过路费者最常用的手法，是紧贴前方车辆尾随闯过收费站栏杆，占所有违规事件的63%。”

她今天凌晨在联合执法行动现场对记者表示，这次行动锁定37辆被鉴定为经常在加叻收费站重复违规的各类车辆，相关损失累计达1万零600令吉。

“其中一辆车曾违规27次，造成771令吉50仙的损失，是累计逃缴金额最高的车之一；另一辆车则创下最多违规次数，共逃缴过路费达44次，涉及350令吉10仙的损失。”

她说，采取严厉执法行动不仅是为了追讨逃缴的过路费，也旨在教育大道使用者遵守缴费规定，并了解可能面对的法律后果。

“根据1984年联邦道路（私人管理）法令第8条文，任何人一旦被裁定逃缴过路费罪成，可被判罚款2000至5000令吉，或监禁最高一年。”