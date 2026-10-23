本地开发导航应用程序TuJu错漏百出引发群嘲，联邦政府发言人法米要求负责开发的大道局与Prosignal Consortium就此作出详尽解释。

法米表示，说明应涵盖问题成因、技术瓶颈、应用程序的效能与用户体验，同时提呈标有明确目标与时间线的整改方案。

“这份说明至关重要，唯有全面化解用户面对的问题，才能重建对该应用程序的信任，并树立民众使用本地导航应用程序的信心。”

鉴于知名导航应用程序Waze设址以色列存在数据安全隐患，联邦政府禁止公务员继续使用该应用程序，并建议民众改用TuJu。

不过，民众试用后发现该应用程序错漏百出，更引故障而投诉激增。

大道局随后就应用程序故障致歉，解释是因为安华推荐引发用户量暴增所致。

TuJu为大道局与Prosignal Consortium联合开发，于去年11月推出，卖点为连接大道局交通管理中心的即时路况报告，用户亦可调阅高速公路的实时闭路电视画面。

跨部门秘书长将开会审议

法米进一步说明，政府首秘三苏阿兹里已奉命统筹跨部门秘书长会议，以审视本土替代应用程序在内的各类导航应用程序的使用情况。

他补充，该会议也将审议大道局与Prosignal Consortium就TuJu技术能力与改进计划所作说明。

“我也希望民众注意，政府鼓励使用多样化的应用程序——无论是本地还是海外开发，市场上有许多替代选项。”

“重要的是停止使用Waze，这是出于国家安全理事会此前强调的安全考量。”

法米在记者会上表示，另一项隐忧在于涉及Waze的法律纠纷须交以色列法庭审理。

“这意味着一旦出现任何纠纷，我们根本无法在当地寻求救济，因为马来西亚既不承认以色列，亦未与其建立任何外交关系。”

Waze运营商昨日驳斥了马来西亚政府指控，澄清其未曾收集政府敏感讯息，或允许第三方滥用用户个人数据。

“指控Waze收集政府敏感讯息，或允许任何机构滥用用户个人数据的说法，完全不属实。”

“Waze是在严格的隐私政策下运营以保护用户数据，且恪守全球法律数据保护标准。”