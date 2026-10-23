不满诺里兹旺在扣留所死亡的案件调查没进展，且迟迟无人被捕，其家属决定明天直接登门向首相安华递交请愿信，以讨回公道。

届时，逐渐失去耐心的家属将手持请愿信，前往安华位于加影的私邸，寻求他的介入。

捍卫自由律师团（LFL）联合创始人拉蒂花在接受《当今大马》访问时指出，由于警方对诺里兹旺（Noorizwan Zulkefly）死因的调查毫无进展，家属在积压无比的愤怒与失望后，决定自发采取这项行动。

她表示，家属在收到警方来信后愈发沮丧，因为信中除了保证案件仍在调查中之外，毫无进展。

“即使病理学家在武吉阿曼警官面前证实，诺里兹旺死于头部遭受钝器创伤，警方仍未重新以《刑法典》第302条文（谋杀）来调查此案。当时病理学家甚至向在场所有人，包括警官们，展示死者伤势极其严重的照片。”

“家属的沮丧与焦虑完全可以理解。既然没有任何人能给他们交代，他们唯有求助于作为最终负责人的首相。”

安华也曾是警暴受害者

拉蒂花（上图）指出，安华作为行政首长，有权确保全面且深入地展开调查工作，杜绝任何掩盖真相或无谓的干扰，包括调查家属代表律师。

“他们只是普通的小市民，并非‘布城’的权贵阶层，他们理应获得正义。”

鉴于安华本身在1998年被革职及逮捕后曾遭受警方的暴力对待，家属对安华的期望更为尖锐。

两年前，安华重提当年遭受袭击的经历时表示，警方和人权委员会将对扣留所死伤事件展开调查与研究。

“每当人们谈及对扣留所虐待和死亡事件的担忧时，无需游说我，因为我切身体会过那种滋味。当你在扣留所里被打得奄奄一息时，那种绝望感感同身受。”

安华当时亦表达了随同人权委员会视察警局扣留所的意愿，并坦承需迫切解决此问题。

各方抨代表律师遭调查

然而，在诺里兹旺的案件中，家属寻找真相的过程却迎来了令人不安的转折。

警方非但没有专注于调查其死因，反而调查包括拉蒂花在内的三名代表律师，控诉他们披露剖验照片。

这三名律师因曾陪同家属前往敦胡先翁大学医院（HCTM）病理学部，而被警方盘问了三个多小时。

这项调查引来严厉的批评，律师公会前主席安美嘉更形容，此举对政府而言是“新低点”。

她警告说，将矛头指向寻求真相的律师，只会加深公众对诺里兹旺死亡的疑虑。

行动党国会议员蓝卡巴星亦谴责该项调查，警告这可能构成对执行专业职务的律师的恐吓。

身上有多达21处伤痕

现年42岁的诺里兹旺在9月20日被捕，随后10天一直身在扣留所，直到10月1日在敦胡先翁大学医院宣告不治身亡。

家属对其遭扣留、送院一事毫不知情，直到其离世18小时后，才通过警方发来的手机简讯，得知噩耗。

10月14日，死者家属律师公布其尸检报告显示，诺里兹旺身上有多达21处伤痕，包括颅骨严重肿胀、脑部与肠道出血，以及全身大面积肿胀。

翌日（15日），吉隆坡总警长法迪尔（Fadil Marsus）表示，警方正调查这起死亡事件，并等待化学局的完整报告及官方病理检验结果，以完成调查。

法迪尔说，警方是依照既定的标准作业程序扣留诺里兹旺，而后者是在据称身体不适后送往医院。

10月17日，约60人聚集武吉阿曼警察总部外，矢言要为诺里兹旺扣留所命案讨回公道。



