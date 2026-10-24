马六甲选举

国阵今晚公布马六甲州选候选人，显然不冒任何风险，选择只竞选自己或其合作伙伴国盟此前赢得的议席。

其中看守首长兼马六甲国阵主席阿都拉勿将捍卫丹绒比达拉（Tanjung Bidara）；巫青团长艾科玛则继续出战万里茂（Merlimau），尽管他此前曾表示将转战其他选区。

如果国盟与国阵正面交锋，丹绒比达拉原本可能成为激烈竞争的选区。在第15届全国大选期间，该选区对国盟的支持率为51%，国阵则为41%。

但随着双方联手，阿都拉勿很可能以压倒性优势赢得该议席。

同样地，在国阵与国盟支持率合计超过50%的万里茂，艾科玛预计将轻松取胜。

巫统似乎也与国盟交换了议席，以双溪乌浪（Sungai Udang）换取巴也隆布（Paya Rumput）。这两席的国阵与国盟合计支持率均超过50%。

国盟承担5风险区

与此同时，马华据称只获准竞选两个议席，即此前赢得的马接再也（Machap Jaya）及吉里望（Kelebang）。

今晚较早前，马华总会长魏家祥在国阵活动开始后，率领党领袖离席抗议。

魏家祥不满国阵没通知今晚有公布候选人，以为只是推介竞选机制，同时也不满马华议席被“打包”给国盟。

随着这些安排，国盟将独自承担在5个议席挑战希盟的所有风险。

这5个议席是希盟此前赢得的爱极乐（Ayer Keroh）、武吉加迪（Bukit Katil）、格西当（Kesidang）、哥打拉沙马那（Kota Laksamana）及怡力（Bandar Hilir）。

国盟将于星期四公布其在马六甲州选举中的7名候选人。

国阵不愿承担风险的做法，与希盟在森美兰州选期间的策略形成鲜明对比。当时，希盟是执政党，却面临一场胜算不大的选战。

在那场选举中，时任森州务大臣阿米努丁主动出击，试图攻下国阵的堡垒区，犹如展开一场自杀式任务；与此同时，行动党秘书长陆兆福则留守一个面临变天风险的议席。两人最终都落败。

相比之下，马六甲州选预计将是国阵与国盟轻松取胜的选举，这两大阵营很可能赢得绝对多数席位，这意味着它们可以承担一定的风险。

扎希冀联手走向布城

国阵主席阿末扎希在仪式上致词时表示，如果国阵与伊党在马六甲的合作取得成功，国阵将进一步接近布城。

他说，伊党和国阵都必须放下过去的仇恨，并在州选期间互相帮助。

“如果我们能够建立这种协同效应，通往布城的隧道将会更加光明。”

他随后向包括马华和国大党在内的国阵盟党保证，这些政党仍将是国阵的重要支柱。

“我们不会动摇或干扰他们（国阵盟友）。将我们（巫统和伊党）团结起来的是穆斯林社群，以带来稳定、推动马六甲发展，最终推动国家进步，以保障全体人民。”

