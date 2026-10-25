尽管面对马华抗议，惟马六甲国阵主席阿都拉勿表示，国阵已敲定马六甲州选的议席分配，其中7席分配给伊党及该联盟的战略伙伴。

《星报》报道，阿都拉勿说，所有谈判结束了，参与政党之间没有议席重叠的情况。

“我们敲定了所有谈判，并将7个议席分配给我们的战略伙伴。这没有问题，也不存在议席重叠。”

“这件事获得各方同意。这并非什么争议，也不是什么需要大肆炒作的事情。”

阿都拉勿昨晚在爱极乐马六甲国际贸易中心（MITC）召开记者会受询时，表示如此。

国阵昨晚在马六甲举办造势大会兼宣布候选人，惟期间马华总会长魏家祥率领党领袖离席抗议。

魏家祥较后向媒体表示，不满国阵没通知今晚有公布候选人，以为只是推介竞选机制，显然国阵先斩后奏。

魏家祥也强调，马华不满议席被“打包”给国盟，并强调马华反对交出传统上阵议席。

据称马华只获准竞选两个议席，即此前赢得的马接再也（Machap Jaya）及吉里望（Kelebang）。马华在2021年马六甲州选竞选7个议席，但这次仅获分配两个议席。

候选人名单无需再改变

询及议席分配是否可能改变时，阿都拉勿强调，候选人名单是在考虑各种因素后敲定。

“为什么需要作出改变？我们在作出决定并敲定候选人名单之前，已从各个角度进行审视。”

“那么，为什么还需要改变？除非（候选人）去世。”

不过，他表示，目前尚未全面掌握马华对这项议席分配的立场。

阿都拉勿强调，国阵与联盟伙伴在双溪乌浪（Sungai Udang）议席并不存在议席重叠的情况，该议席将由莱士雅欣出战。

双溪乌浪在2021年州选举中由国盟赢得。原任双溪乌浪州议员莫哈末阿里夫如今已加入宏愿党。他此前要求国阵尊重国盟捍卫该议席的权利。

阿都拉勿说：“如果他想要吵闹，那是他的权利。我们没有与他打交道。”

他形容，这项合作是迈向伊党与巫统团结的一步，而这是人民长期以来所期待的。

马六甲州选提名日定于10月31日，投票日则落在11月14日。



