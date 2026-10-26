高庭裁定暂缓社团注册局撤销国盟注册后，国盟决定在马六甲州选使用国盟标志。

《阳光日报》报道，国盟总秘书达基尤丁表示，国盟最高理事会是昨晚在伊党总部召开紧急会议，通过这项决定。

他指出，基于法庭的暂缓令，国盟得以恢复常态运作，因而敲定上述决定。

“既然国盟强势回归，我们决定在马六甲州选使用国盟标志。”

国家宏愿党总秘书赛夫丁阿都拉与祖国斗士党宣传主任拉菲克拉昔也列席会议。

谈到议席分配与参选人选，达基尤丁说明，国盟各成员党仍在协商分配议席，目前尚未敲定。

他在会议后的记者会上也透露，国盟定于10月29日公布马六甲州选候选人。

“我们会敲定候选人与议席，因为我们还会召开几轮会议，最后拍板出战议席与上阵人选。”

“可以肯定的是，我们会在10月29日于马六甲公布候选人，一切都会在当天之前敲定。”

土团党全员缺席会议

此外，达基尤丁透露，针对昨晚紧急会议，国盟已向全体26名理事发出开会通知，但土团党的4名代表，包括土团党主席慕尤丁、副主席阿末费沙等全数缺席。

他指出，只有慕尤丁在傍晚6点左右通过WhatsApp简讯请假，其余3名代表完全没有交代。

“我们通知所有人出席，会议原定晚上8点30分召开。但为了等待受邀理事，我们延后到晚上9点10分左右才开会。结果除了土团党的4名代表之外，其余理事全部出席。”

议决纪律调查土团党

达基尤丁也透露，基于土团党涉嫌有违背国盟利益之举，国盟因而决议启动纪律程序对付该党。

“国盟最高理事会今晚议决，惩戒我们成员土团党。

他表示，国盟党章第15条赋权最高理事会处分任何违背联盟利益的成员党，国盟正是依此条款采取行动。

“在标题为纪律的第15条下，国盟最高理事会有权惩戒任何成员党、加盟成员或附属成员，向做出违背国盟利益行为的一方发出警告、冻结党籍乃至开除党籍。”

达基尤丁说明，国盟会按部就班遵循纪律规程，包括草拟控状列明土团党的各项罪名，再给该党合理期限提呈答辩。

他指出，国盟正在拟定控状，并将逐一详述数项涉嫌抵触国盟利益的行径。

“我们会提出众多细节，但核心重点在于，我们会对土团党启动纪律程序。这就是我们今晚的决议。”

达基尤丁进一步指出，会议挑起的违纪事由之一，是土团党向社团局投诉国盟在7月16日没有邀请其代表出席会议。

用自家旗帜上阵须申请

达基尤丁也说，若土团党有意在马六甲州选使用自家党徽上阵，国盟持开放态度。

他指出，国盟党章第16条明文规定，成员党在必要时可以使用各党的党徽与党旗，前提是必须先在国盟会议中取得批准。

达基尤丁也提及成员党倒戈对垒国盟候选人一事，强调这足以构成违背联盟利益的违纪行为。

他指出，即便国盟党章允许成员党在选举中使用自家标志，一切仍必须取得国盟批准。

“只要依然是成员党，依据党章经批准后确实可以用自家标志上阵。但如果出战反戈对抗国盟，那就明显违规。”

他说明，纪律程序走完之后，国盟才会依情节轻重决定对土团党的处分。



