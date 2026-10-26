国会报道

截至8月31日，马来西亚莱纳斯（Lynas）私人有限公司的永久废料储存槽（PDF）工程进度达77%。

此外，该厂产生的146万7000公吨水沥滤净化（WLP）废料中，145万公吨移入了该设施。

《马新社》报道，科技创新部长郑立慷说，编号A、B、C及D的4个废料储存单元竣工，目前仍在填埋微辐射自动浸出残渣（ALR）废料。

“原子能局（JTA）截至9月10日的监测结果显示，PDF外围的辐射剂量读数低于每年20毫希沃特，符合《1984年原子能执照法令》（304法令）规定的辐射工作人员安全剂量限值。”

他今日在国会下议院问答环节，答复希盟劳勿国会议员邹宇晖的质询。邹宇晖询问政府批准莱纳斯更新10年营运执照的缘由、PDF工程进展、累积的辐射废料数量，以及政府设下什么机制，以确保该公司在2031年前停产辐射废料并遵守所有执照条件。

郑立慷指出，莱纳斯必须在2031年3月前停产WLP辐射废料；至于现有与期间产生的废料，必须以研发验证有效的方法处理，把辐射活度浓度降到每克1贝克勒尔（Bq）以下。

“这项措施旨在借助回收与再利用，逐步减少以至最终停产辐射废料，确保永续、安全管理矿产资源。”

5年后须停产辐射废料

至于一旦辐射废料泄漏由谁担责，郑立慷表明，莱纳斯须在首5年内监测莱纳斯先进材料厂（LAMP）内的设施。

这旨在确保WLP废料的辐射活度浓度，能降至《1984年原子能执照法令》规定的每克1贝克勒尔管制上限以下。

“莱纳斯也必须持续研发处理WLP废料，并接受原子能局监督。5年后，莱纳斯若继续产生WLP辐射废料，原子能局可暂缓或撤销其执照。

“因此，原子能局负责确保莱纳斯在2031年3月前停产辐射废料。”

今年3月，政府延长莱纳斯稀土厂的营运执照10年，允许这家澳洲矿业公司进口含有天然辐射物质的原材料，加工稀土元素（REE）。



