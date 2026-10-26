政府拟议制定指南，规定全国只有完成注册并符合地方政府执照条件的场所，才获准合法经营短期出租住宿（STRA）业务。

房屋及地方政府部副部长艾曼阿蒂拉（Hajah Aiman Athirah Sabu）宣布，房地部正通过马来西亚城乡规划局（PLANMalaysia），与旅游部、各州政府和地方政府合作，制定短期住宿规划指南，作为全国统一的监管依据。

“在这个框架下，分层物业须根据2013年分层管理法令，遵守各自联合管理机构（JMB）或管理机构（MC）制定的规定和附例。

“为确保全面合规，政府也鼓励与数码平台公司建立策略合作关系，在住宿场所上架前，通过自动化机制核实执照状态。”

她今天在国会回答希盟升旗山国会议员瑟丽娜的提问，即政府是否规定短期住宿平台必须核实业者的执照状态、下架无牌住宿场所，以及相关机构在监管短租业务方面所发挥的作用。

艾曼阿蒂拉（下图）指出，数码平台业者必须承担责任，下架任何没有执照、违反地方政府条件或现有法律的住宿场所，而执法机构则拥有法定权限，对顽固的经营者采取严厉行动。

“地方政府和执法机构有权援引1976年城乡规划法令、1974年街道、沟渠及建筑物法令，以及地方政府附例，对屡劝不听的经营者采取法律行动，并确保屏蔽服务平台上的非法住宿广告。”

谈到该指南的进展，她表示，目前正与旅游部对相关文件做最后的审核，之后将提呈内阁审议。

“这份文件将提呈全国地方政府理事会（MNKT），以取得共同协议，随后由全国各州政府和地方政府采纳落实。”

此外，艾曼阿蒂拉也赞扬槟城州政府率先通过颁布地方附例，监管短期住宿行业。

“槟州从2023年4月1日起，推行分层物业私人住宿场所营运指南，并从2026年8月1日起，执行地方政府私人住宿场所附例。”

针对限制短期出租住宿每年最高营业天数为180天的建议，艾曼阿蒂拉表示，政府在制定初步监管框架期间，已展开法规影响评估。

“任何出租天数限制，都必须兼顾住宿场所创造收入的机会和旅游业的需求，并优先考虑保障公共安全、社会秩序和居民福祉。”