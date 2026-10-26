国会报道

武吉加里尔昌明城项目拟在15年内分阶段落实，联邦政府正拨款2亿5000万令吉升级道路，以舒缓该区域的交通拥堵问题。

《马新社》报道，房地部长倪可敏说明，这笔拨款将用于提升既有道路，并新建四车道公路、两座桥梁，借此改善车流，以化解当地居民的疑虑。

他声称，这项开发案并非单纯的高密度住宅项目，而是将可负担房屋同教育、医疗、社区设施融为一体的综合城市生态系统。

“这个项目经专门设计，旨在保障人民居者有其屋，同时能享有高品质的生活。”

倪可敏今日在国会下议院为2027年财案作部门总结。

项目遭当地居民抗议

倪可敏表示，项目的主要组成部分，涵盖一座垂直学校、一座卫生诊所，以及一座昌明中心。

昌明中心拟设小贩摊位、警察亭、多用途礼堂、社区服务区、祈祷室、交通设施、巴士站。

他表示，项目引进“15分钟步行城市”的概念，通过有盖走廊串联基本生活配套与休闲区域，旨在减少短途出行对私人车辆的依赖。

针对项目给既有居民带来的冲击，倪可敏表示，当局正全面展开交通影响评估、环境影响评估、社会影响评估。

他补充，城乡发展局、卫生部、教育部、工程局、梳邦再也市议会等机构完成技术对接后，项目已取得吉隆坡市政厅核发的开发令。

公正党士基央国会议员扎丽哈质询何以选择武吉加里尔为项目地点，倪可敏回应道，选中该区域是因其地理位置优越，且公共基础设施衔接紧密。

他表示，市中心公寓价格可达60万令吉至70万令吉，相较之下，该项目推出的住宅单位售价亲民。

此前，行动党士布爹国会议员郭素沁呼吁政府暂停武吉加里尔昌明城项目的登记工作，待武吉加里尔微观控制规划研究、《2040年吉隆坡地方蓝图》完成。