国会报道

首相安华再度否认忽略在野党选区民众，反指在野议员无意就选区拨款展开谈判。

安华今日是在国会下议院回应伊党勿述国会议员仄朱季费里的附加提问。

他表示，选区拨款非必须得经由国会议员发放，项目落实是根据地方需求，以及相关部门与州政府的批准而定。

他辩称，在野党选区并未因如此拨款发放方式遭边缘，如今的争议焦点并非是否拨款在野党选区，而是拨款何以不是直接发放给国会议员。

“即便是执政党选区，拨款也不是直接发放给国会议员。国会议员负责核实项目，发展资金并不直接经国会议员之手。”

他声称，政府照样批准关乎民生的项目，包括修缮破旧学校、宗教学校、小路、清真寺。

“所以，假设拨款未获批准，我不认同，因为面向人民的拨款均已下达。”

当下，只有在朝议员得以直接处理选区拨款事宜，而在野党选区的拨款，则是由政府任命的选区协调员负责。

即便如此，政府亦撤回了三名被指不遵从党意的公正党议员的拨款管理权。

促在野党展现对话意愿

安华表示，政府已指示副首相法迪拉就此事与在野议员交涉，并建议沿用先前的协议框架。

“我们沿用同一框架即可，一个字都无需修改。”

他强调，政府对重启谈判保持开放态度，要求在野党亦须展现对话意愿。

“不愿谈判，那就不是我的问题了。”

“这算哪门子暴政？”

安华援引政府记录，声称没有任何国会选区或州属在拨款分配中受到边缘。

他举例，昌明政府执政下，联邦政府分配予登嘉楼的拨款，从前朝政府时期的60亿令吉增至2027年的82亿令吉。

他亦对在拨款增加的情况下仍指控政府打压该州的做法表示质疑。

“这算哪门子暴政？一个百分百支持在野党的地区，我们增加了22亿令吉（拨款），这种暴政还真不寻常。”

而在此前，安华也指出，政府也批准了用于勿述197个项目的1亿2300万令吉拨款，其中涵盖基础设施、卫生、房屋、农业、教育、防洪工程。

这些项目也涵盖价值800万令吉的勿述河整治工程，以及价值3700万令吉的新卫生诊所建设。

他说明，项目的选定是综合考量国家预算下的发展优先事项、部门与当局的会商、州政府与县办公室的建议、政府财力、当地居民利益。

“如果你提出的方式合宜，我自会妥善考虑。”

仄朱季费里此前要求政府说明，是否有意兑现希盟的竞选承诺，修订平等拨款法令，以确保所有国会议员不分阵营均能获得选区拨款。

安华就此并未明确表态，反侧重强调拨款须经政府政府既定程序发放，重申相关谈判的必要。

平等选区拨款并非仅是在野党独立推动，行动党秘书长陆兆福与主席哥宾星在过去两个月，亦相继呼吁政府平等拨款各个选区，兑现希盟在第15届大选时的竞选承诺。

截至目前，仅霹雳和吉兰丹平等拨款予朝野议员，惟这项举措是透过行政命令，而非制度化的途径。