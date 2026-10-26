适逢登基银禧，雪兰莪苏丹沙拉弗丁严厉告诫那些爱扮英雄与好政治煽动之徒，强调自己的耐性已同人民一样所剩无几。

“我和人民一样，早就受够了。”

他直斥毫无建设的政治恶斗没完没了，犹如一出闹剧。

他给政客的告诫十分明确：停止操弄族群与宗教课题来谋取政治资本，切勿将王室卷入政治纷争。

苏丹沙拉弗丁呼吁雪州政治人物转而专注于服务人民、提振经济并维护团结，以确保雪州稳居全马领头羊地位。

“雪州的根基向来在人民。各族群、宗教与文化世代在此共处共事共荣，这是雪州的福分。”

当前大马政坛日益受族群与宗教矛盾的左右，马来人权益、伊斯兰身份及其他族群地位屡成焦点，苏丹沙拉弗丁此番发言正值这一敏感时刻。

从竞选造势到国会辩论，政治争辩往往脱不开谁吃亏、谁的利益受威胁，乃至争相标榜谁才是族群或宗教的正统捍卫者。

这种恶果蔓延至政坛之外，不仅加深族群互疑，更挤占了大马民众真正关切的民生议题，诸如生活成本、可负担房屋、优质教育、就业机会与体制问责。

苏丹沙拉弗丁坦承政客有权辩论政策、各抒己见并争取民意支持，但他告诫，政治竞争绝非利用族群与宗教裂痕大做文章的借口。

《马新社》报道，他强调：“搞政治无论如何不能牺牲族群和睦与宗教理解。”

他促请政客收敛伤害他人的挑衅言论，并直言提醒：“莫当逞能之徒，勿作挑衅之辈。发言前三思，行事常自省。”

一句不负责任的话祸害极大

苏丹沙拉弗丁表示，雪州与整个马来西亚相同，立基之本在于求同存异、相互尊重与妥协包容。

他警告，如今社媒能在数分钟内将讯息传布给数百万人，不负责任的言论恐酿严重后果。

“一句不负责任的话，就足以挑动情绪、加深互疑，在族群之间挑起无谓的紧张对立。

“正因如此，公众人物务必展现智慧、保持克制，恪尽职责。领导者的分量不仅看其言，更看其言行对社会造成的后果。”

苏丹沙拉弗丁警告，若屡屡将族群与宗教当作武器来撕裂社会、散播恐惧与猜忌，最终人人皆是输家。

他将雪州的成功归功于多元、稳定与包容，认为这些特质是维系全州经济吸引力与未来前景的关键。

“外资进驻雪州，是因为看好这里的安宁与远见。青年一代期盼的是发展机遇、优良教育、理想工作、可负担住房，以及更美好的前途。”

他补充，雪州的多元面貌理应视为首要竞争优势，绝非分裂之源。

“我对朝野所有政党领袖的忠告唯有一条：置民生利益于政治利益之上。

“领袖必须恪守联邦宪法，尊重伊斯兰作为联邦宗教的地位，同时保障其他宗教安宁奉行的权利，并捍卫作为雪州基石的中庸精神。”

失望朝圣基金局管理不当

除论及政客言行外，苏丹沙拉弗丁对朝圣基金局的管理不当深表失望，强调宗教信托基金的运作必须问责守信。

他指出，朝圣基金局的成立旨在协助大马穆斯林储蓄前往麦加朝圣，屡传管理不善与弊端实属不该。

“管理宗教用途的资金必须秉持透明与负责的态度。”

他补充，各宗教场所及孤儿院的管理，同样须遵循这些准则。



