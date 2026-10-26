巴生港渔民协会指控每月有3200头活猪被运入雪兰莪，雪州政府表明将着手调查此事。

大臣阿米鲁丁表示，州政府将会核实此事，以厘清这批活猪被运入的原因。

“我正着手调查，这批活猪并非全数供应雪兰莪，部份是供往其它州属。”

“如果其它州属要进口，雪兰莪是门户。我需要查核，我们会采取行动。”

《雪兰莪媒体》报道，阿米鲁丁今日是在出席雪州水务管理公司、雪兰莪大学、雪州技能发展中心的合作项目推介礼。

巴生港渔民协会近日声称，自今年7月以来，过量的活猪运入雪兰莪宰杀，达到每周约有800头的数量，恐怕违反雪州苏丹谕令，也污染巴生港口环境。

雪州伊青副团长费祖丁跟进道，雪州苏丹明确颁布谕令，只有进口猪肉获准供应，以满足州内非穆斯林群体的需求，质疑此事违反了苏丹谕令。

巴生港自贸区主席林立迎则是抨击对方炒作和煽动宗教情绪，挑战对方拿出禁止雪兰莪输入活猪的相关法律条文。