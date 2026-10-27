霹雳峇眼拿督一名校长涉嫌性骚扰一名中三学生而在社交媒体上引起关注后，涉事校长与学生家长已向警方报案。

《马新社》报道，霹雳总警长莫哈末阿尔威于表示，涉事的56岁男子针对一段疯传的视频，于星期日报案。

他今日在记者会上说，视频显示，涉事男子遭到该学生家人袭击。

他指，警方援引《刑事法典》第323条文（蓄意伤人）及《1998年通讯与多媒体法令》第233条文（不当使用网络设施及服务）调查此案。



