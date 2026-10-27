霹性骚扰女学生案：涉事校长与家长报警
霹雳峇眼拿督一名校长涉嫌性骚扰一名中三学生而在社交媒体上引起关注后，涉事校长与学生家长已向警方报案。
《马新社》报道，霹雳总警长莫哈末阿尔威于表示，涉事的56岁男子针对一段疯传的视频，于星期日报案。
他今日在记者会上说，视频显示，涉事男子遭到该学生家人袭击。
他指，警方援引《刑事法典》第323条文（蓄意伤人）及《1998年通讯与多媒体法令》第233条文（不当使用网络设施及服务）调查此案。
霹雳峇眼拿督一名校长涉嫌性骚扰一名中三学生而在社交媒体上引起关注后，涉事校长与学生家长已向警方报案。
《马新社》报道，霹雳总警长莫哈末阿尔威于表示，涉事的56岁男子针对一段疯传的视频，于星期日报案。
他今日在记者会上说，视频显示，涉事男子遭到该学生家人袭击。
他指，警方援引《刑事法典》第323条文（蓄意伤人）及《1998年通讯与多媒体法令》第233条文（不当使用网络设施及服务）调查此案。
“调查结果显示，该学生的家人在校长被指控致电该学生、向她表达爱意后，袭击了该校长。”
他说，警方迄今向9人录取口供，其中包括该名校长。
警方也调查母亲报案
与此同时，莫哈末阿尔威表示，警方在接获该学生母亲的报案后，援引《2017年儿童性犯罪法令》第15(a)条文展开调查。
有关指控最初通过社交媒体平台Threads上的一则帖文引起关注。帖文声称，该校长曾向一名女学生发送不当信息，其中包括一则写着“我爱你”的信息。
教育部长法丽娜西迪已指示霹雳州教育局调查有关指控，而该校长已被暂时调往峇眼拿督县教育局，等待调查结果。
根据一名Threads用户上传的视频显示，在一间看起来像是学校办公室的地方发生激烈冲突。一名女子一边以淡米尔语斥责男子，一边多次打他。
尽管上传者声称该学生现年15岁，但她目前的就学状况尚不明确，包括她是否曾为该校长的学生。
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