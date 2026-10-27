近期呈政治献金法草案，部长称不应秋后算账合法捐献
首相署（法律及体制改革）部长阿莎丽娜指出，合法的政治献金捐赠者不应因捐献行为而遭到不公平对待或“秋后算账”，但这不意味着他们可免受法律追究。
“若存在正当且独立的依据，包括不遵守税务规定、违反执照条件、刑事罪行或政府采购程序问题，仍可根据现行法律采取适当行动。“
“因此，必须确保合法政治献金与政府执行审计、监管、执法及采购等职能之间有明确的区分。”
她指出，建议强制定期申报、审计及向公众披露信息，并制定相应的违法行为及处罚条款，将有助于确保各方遵守相同法规，并在违规时承担责任。
国会报道
首相署（法律及体制改革）部长阿莎丽娜指出，合法的政治献金捐赠者不应因捐献行为而遭到不公平对待或“秋后算账”，但这不意味着他们可免受法律追究。
“若存在正当且独立的依据，包括不遵守税务规定、违反执照条件、刑事罪行或政府采购程序问题，仍可根据现行法律采取适当行动。”
“因此，必须确保合法政治献金与政府执行审计、监管、执法及采购等职能之间有明确的区分。”
她指出，建议强制定期申报、审计及向公众披露信息，并制定相应的违法行为及处罚条款，将有助于确保各方遵守相同法规，并在违规时承担责任。
她今天在国会下议院，针对政治献金捐赠者可能面对税务审计、执照审查或政府合约审查的疑虑，透过书面答复表达上述观点。
阿莎丽娜（上图）指出，数项有关制定政治献金法案的政策建议，将在近期提呈特别遴选委员会审议。
她表示，此举是为了进行审查程序，并在最终定稿提呈内阁考虑前征求更多反馈意见。
她说，首相署法律事务组（BHEUU）于9月8日与马来西亚国际伊斯兰大学和民主与经济事务研究所（IDEAS）合作举办2026年政治献金大会，汇报研究结果并征求利益相关者的意见。
“根据研究结果、各方交流及三角验证程序，我们制定数项政策建议，供起草政治献金法案时参考。
“这些建议包括法律适用范围、献金来源及限额、资金接收机制，以及申报、审计、透明度、违法行为和刑罚等。”
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