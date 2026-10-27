

首相署（法律及体制改革）部长阿莎丽娜指出，合法的政治献金捐赠者不应因捐献行为而遭到不公平对待或“秋后算账”，但这不意味着他们可免受法律追究。

“若存在正当且独立的依据，包括不遵守税务规定、违反执照条件、刑事罪行或政府采购程序问题，仍可根据现行法律采取适当行动。“

“因此，必须确保合法政治献金与政府执行审计、监管、执法及采购等职能之间有明确的区分。”

她指出，建议强制定期申报、审计及向公众披露信息，并制定相应的违法行为及处罚条款，将有助于确保各方遵守相同法规，并在违规时承担责任。