伊党亚娄国会议员沙希旦质疑，政府去年发放840万令吉为学生购买国旗徽章的必要性，惟教育部长法丽娜以“爱国教育”为此措施辩护。

沙希旦要求法丽娜西迪解释这笔备受争议的开销，并说明教育部是否曾进行成本效益分析，以及评估措施的成效。

法丽娜（下图）昨天在国会书面答复中，未直接解释这笔开销的必要性，而是指出，佩戴国旗徽章是教育部培养学生爱国精神、爱国情怀及国家认同感的举措之一。

“这项措施是配合教育部旗下的教育机构，将公民意识与国家教育融入课程、课外活动及其他相关计划的工作。”

用于改善食堂更好

然而，《当今大马》今早向25名家长进行简单调查，发现只有3人表示，孩子目前仍佩戴国旗徽章上学，另有4人说，已将国旗布章缝在校服上。

一名只自称为尼占（Nizam）的父亲认为，这笔徽章拨款若用于改善学校食堂，或许能发挥更大的作用。

去年3月，教育部发出通告，规定所有教育部属下教育机构的学生必须佩戴国旗徽章。

根据内阁于同年2月14日批准的指南，徽章的材质、尺寸、与姓名牌的排列方式，以及徽章损坏或遗失时的更换规定，都有明确要求。

结果，这项措施因涉及公帑而引发批评，玛士加丁国会议员莫迪（Mordi Bimol）就指出，840万令吉的徽章拨款已超过去年用于在学校安装闭路电视（CCTV）的300万令吉。

安华促切勿政治化

马华也对这项措施带来的额外经济负担、实际可行性及安全风险表示担忧，并质疑招标过程中涉及的公司缺乏透明度。

首相安华回应批评时表示，不应将此事政治化，并强调将免费发放徽章。

“这有什么难的？徽章是免费发放的，直接佩戴就好了。”

他当时说，教育部提出这项建议后，相关措施其实已拖延了很长一段时间。

但在宣布这项政策一个月后，教育部否认会对未佩戴徽章的学生采取纪律处分。

《自由今日大马》报道，教育部在这项措施的常见问题解答中，将国旗徽章形容为并非一种“强制措施”。

这反而引发更多疑问：既然不佩戴徽章不会受到纪律处分，这项指令究竟有多强制？当初花费840万令吉的理由又是什么？



