国会报道

继印尼当局上周二从一艘跟大马有关的油轮起获1.16吨俗称“K他命”的氯胺酮后，行动党日落洞国会议员雷尔质疑，希盟政府当年宣布耗资7亿令吉采购的反走私扫描器，目前是否仍在运作。

雷尔今日在国会召开记者会，促请政府交代原定用于加强港口、机场及其他出入境关卡安全的69台扫描器的情况。

“首先，现任政府能否解释，所有这些扫描器是否仍在运作？”

“其次，如果它们仍在运作，为何走私活动依然猖獗？无论是毒品、香烟、酒类或其他违禁品，都仍然能够通过马来西亚的港口走私？”

此前，外交部副部长鲁卡尼斯曼（Lukanisman Awang Sauni）在国会下议院承认，马来西亚出入境关卡存在漏洞，而因涉及毒品相关罪行在海外被捕的马来西亚人也不断增加。

是否仍运作尚不明朗

雷尔回顾，时任财政部长林冠英于2018年宣布打算为关税局配备69台扫描仪，预计耗资7亿令吉。

这批设备包括55台货物扫描仪、8台行李扫描仪及6台人体扫描仪，计划部署在港口、机场及其他出入境关卡。

雷尔声称，这些扫描仪已在马哈迪担任首相的希盟执政时期安装。

不过，《马新社》于2018年12月23日的报道指出，当时有关计划仍处于拟议采购或租赁阶段，目标是在2019年底前完成安装。

目前，这批扫描仪是否仍在运作，情况尚不明朗。

关乎国安及政府收入

雷尔指出，此事关系到国家安全及政府收入。

“例如，如果有人将走私香烟或酒类带入我国，或非法进口武器，又或者将毒品走私出境，这些扫描仪理应能够侦测到。”

他促请财政部及内政部解释这批设备的去向，尤其是原定部署在主要港口及国际机场的货物扫描仪。

雷尔补充，他将在2027年财政预算案委员会阶段辩论时提出此事。

半数海外被扣者涉毒

较早前，鲁卡尼斯曼（上图）在国会下议院透露，截至今年9月，共有1588名马来西亚人在40个国家因涉及毒品相关罪行而遭扣留，占海外被扣留的3322名马来西亚人的近48%。

他说，相关人数过去5年有所增加，从2024年的1181人增至去年的1303人，今年进一步升至1588人。

其中，印尼扣留的涉毒马来西亚人最多，共381人，其次是中国（380人）、新加坡（310人）、泰国（102人）及日本（72人）。

鲁卡尼斯曼是在回应砂盟斯里阿曼县国会议员多利苏菲亚（Doris Sophia Brodie）迪的提问时，作出上述说明。多利询问过去5年在海外因毒品罪行遭扣留或被控的马来西亚人人数，以及机场安检的成效。

鲁卡尼斯曼承认，随着贩毒集团采用越来越先进的手法，例如将毒品藏在经过改装的行李箱和鞋子内，边境执法工作面临挑战。

“这显示我们的出入境关卡，尤其是机场，确实存在漏洞。”

不过，鲁卡尼斯曼指出，机场扫描技术属于内政部的管辖范围，并有信心相关执法机构将采取措施加强安全。

他补充，外交部的主要职责是向在海外遭扣留的马来西亚人提供领事协助，包括保障他们的福利及通知家属。

警方逮捕两名男子

印尼警方及海关官员上周二在北苏门答腊省水域，从一艘油轮上起获1.16吨俗称“K他命”的氯胺酮，价值约7亿8400万令吉。该艘油轮的注册拥有人是一家总部位于新山的公司。

当局将有关悬挂蒙古国旗的油轮带往北苏门答腊的勿拉湾港（Belawan Port），并在那里发现58袋盐酸氯胺酮（ketamine hydrochloride）。

武吉阿曼肃毒局总监胡仙奥玛（Hussein Omar Khan）指出，当局相信这艘油轮从柔佛巴西古当的一处码头出发，之后停靠巴生港加油，再驶向安达曼海。

调查人员怀疑毒品是在海上由一艘船转移至另一艘船。

武吉阿曼周二证实，警方已逮捕两名年龄介于40多岁的马来西亚男子，他们涉嫌与此案有关。

其中一人是柔佛公司Makmur Marine Petroleum私人有限公司的董事，该公司曾是涉案油轮的前任船主；另一人则是参与油轮出售交易的经纪人。

胡仙奥玛透露，初步调查发现该油轮于4月购入，原计划进行翻新后转售，并于6月28日卖给总部位于缅甸仰光的Golden Dolphin有限公司。

警方从10月26日起延扣两人7天，并正寻找另外三名来自新加坡、台湾及缅甸的人士，以协助调查。



