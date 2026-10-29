森州宪报撤换三逼宫派酋长后，逼宫派及自称为新严端的东姑纳扎鲁拒绝接受州政府这项宪报。

他们今日发文告质疑，该宪报是在7月31日举行的一场非法的严端及森州司法与酋长理事会（DKU）会议上作出。

文告强调，该宪报无效、不具法律效力，并违反《1959年森美兰州宪法》，同时指控该宪报误导公众。

“我们相信，宪报的发布也未获得合法的森州行政议会批准。根据州宪法第35条和第40条，森州行政议会才是州内合法的行政机构。”

这份声明由地位备受争议的双溪乌绒酋长慕巴拉（Mubarak Thahak）、日叻务酋长玛洛夫（Maarof Mat Rashad）、柔河酋长莫哈末阿都拉（Muhammad Abdullah）、林茂酋长阿都拉欣（Abdul Rahim Yasin）以及淡边东姑勿刹端姑赛拉兹曼（Tunku Syed Razman Tunku Syed Idrus Al-Qadri）联合发布。

他们声称，芙蓉高庭发出的临时禁令，禁止DKU原有及合法成员召开或出席该理事会的任何会议。

他们援引州宪法第20条指出，DKU会议必须有至少半数常任成员出席，主席除外，才能达到法定人数；若未达到这一要求，理事会便不能作出决定或发布指示。

“因此，2026年7月31日举行的DKU会议并未达到法定人数要求，因为出席者当中，只有斯里梅南迪（Tunku Besar of Seri Menanti）是合法的常任成员。至于慕赫力兹的地位则存在争议，因为他于4月19日遭四酋长废黜王位。”

他们补充，该会议不可能就任何一名辖区习俗领袖的地位作出有效决定或提出有效建议。

“此外，2026年7月31日召开DKU会议，明显违反了2026年6月5日颁布的临时禁令。该禁令规定，在芙蓉高庭处理完相关申请之前，不得召开任何DKU会议。”

森州宪报撤换三逼宫派酋长

《当今大马》昨日报道，根据最新宪报，逼宫派其中两名酋长被革职，另一酋长则为新人所取代。

宪报文件由森州司法与酋长理事会（DKU）秘书签署颁布。

慕巴拉阵营自今年4月起，企图援引森州宪法权力罢黜慕赫力兹，另立其堂弟东姑纳扎鲁丁（Tunku Nadzaruddin Tuanku Jaafar）登基为第12任森州最高统治者。

双方相持不下，州政府运作也因此大受波及。

此前，州行政议员因倒向慕巴拉阵营，但为慕赫力兹所撤职；森州政府秘书随后于上个月将撤职令刊宪。

这些议员随后入禀司法审核，挑战宪报的合法性。他们主张，州宪法规定最高统治者必须依大臣建议行事，但此次撤职前却未曾征询大臣。

在法院有所裁决前，依斯迈只能独力维持州政运作。