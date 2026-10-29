下午6点02分更新

联邦政府今天与土团党主席慕尤丁率领的6名该党国会议员，以及另外7名国会议员签署信任与供应协议（CSA），其中包括睦达党麻坡国会议员赛沙迪。

根据《当今大马》了解，其余6名议员是此前已表态支持首相安华的土团党前国会议员。

安华在面子书发文证实，签署仪式已在国会举行。

代表政府出席签署仪式的包括第二副首相法迪拉、首相署（法律及体制改革）部长阿莎丽娜，以及首相高级政治顾问扎富睿。

安华之后在另一则贴文中表示，签署有关信任与供应协议是为了加强政治稳定、确保政府施政持续运作，以及推动国家发展议程，包括落实2027年财案奠定基础，以有效维护人民的利益。

“在民主国家，意见分歧不应成为阻碍共同建设美好未来的因素。”

“政治成熟要求各方将国家利益置于狭隘的政治利益之上，确保马来西亚持续保持和平、稳定与进步，并始终保障人民的福祉。”

他希望，这项共识能够成为建设性合作的基础，增强人民对民主进程的信心，并为打造一个惠及全民的马来西亚创造空间。

根据协议，这些议员要求政府在本届任期结束前，落实首相任期限制及总检察长分权的改革，并获得与执政党后座议员目前所享有的同等数额选区发展拨款。

作为交换，他们将支持安华政府至本届国会任期结束，并支持2027年财政预算案。

参与签署协议的6名土团党国会议员分别是慕尤丁（巴莪）、拉兹吉丁（布城）、阿里比祖（砂拉卓）、苏海米（浮罗交怡）、纳支里（默巴）及阿兹曼（巴东色海）。

另外6名土团党前国会议员则分别是祖卡菲里哈纳菲（丹绒加弄）、赛阿布胡辛（武吉干当）、依斯干达祖卡奈因（瓜拉江沙）、莫哈末阿兹兹（话望生）、查哈里凯芝（日里）及苏哈里（纳闽）。

13遭冻结党籍者未受邀

土团党共有19名国会议员，但其中13人被视为支持前署理主席韩沙再努丁。

根据《每日新闻》，上述支持韩沙并遭冻结党籍的13名国会议员未受邀参与签署协议仪式。

身为前土团党妇女组主席的马日丹那国会议员玛丝（Mas Ermieyati Samsudin）证实此事。

“没有（收到邀请），也没有任何消息。我认为，13名遭土团党冻结党籍的国会议员，并未受邀出席签署协议的仪式。”

信任与供应协议是指在野议员同意在信任动议、财政预算案或供应法案表决中支持政府，通常以换取政府作出政策承诺或给予其他让步。

2021年，时任首相依斯迈沙比里领导的政府曾与希盟签署类似协议，承诺推行改革，并且不在2022年7月31日之前解散国会，以换取希盟在2022年财案及信任动议表决中给予支持。

慕尤丁：不影响监督政府

签署仪式结束后，慕尤丁（上图）向记者表示，此次协议旨在确保政治稳定，让政府能够处理影响民众的问题，尤其是经济与生活成本问题。

不过，他强调，这项协议不会影响土团党及在野党监督政府、追究政府责任的角色。

“我们将继续履行监督与制衡的责任。这项协议并不意味着我们放弃这项责任。我们依然是在野党。”

慕尤丁透露，协议也列明了若任何一方未能履行承诺时可采取的行动，最终可能导致信任与供应协议终止。

他补充说，在野党议员所获的选区拨款将与执政党国会议员相同。据他了解，每名议员每年可获得约300万令吉。

“这不是为了让任何政党受益，而是为了国家。”

针对这项协议是否会影响土团党在马六甲州选举中与希盟的合作，或土团党是否可能在雪兰莪与希盟签署信任与供应协议，慕尤丁表示，这是不同的事项。

赛沙迪冀扩大至所有议员

另一方面，赛沙迪（上图）形容，这项协议是确保选区拨款不再根据国会议员是否支持政府来决定的重要一步。

“这非常重要，因为我们不希望形成一种文化：拨款只给朋友，却不给对手。”

他表示，过去两年半以来，他曾八次与政府谈判，并欢迎这项协议，但也促请政府将同样的安排扩大至所有在野党国会议员。

赛沙迪也呼吁政府在下一届全国大选前，将协议所列明的改革措施提交国会通过，以确保下一届政府继续推行相同的改革议程。

“我希望所有在野党阵营都能获得同样的机会，因为公平、平等的拨款是每个国会选区应有的权利。”

这项信任与供应协议签署之际，土团党内部持续动荡，近年来已有数名国会议员失去党籍或遭开除党籍。