终止借调AKPS，苏海利将回归警队
刊载: Oct 29, 2026 11:55 AM
中午12点38分更新
边境管制与保护机构总监苏海利将回归警队。
《马新社》报道，内政部长赛夫丁今日出席内政部常月集会与创新日庆典后对记者说，终止苏海利借调至边境管制与保护机构，是于上周作出的决定。
“因为他是借调至AKPS的警官，所以我们将他调回警队。警方后续会对他作出安排。
“我们已决定结束他的借调安排，让他返回警队。这是上周作出的决定。”
中午12点38分更新
边境管制与保护机构总监苏海利将回归警队。
《马新社》报道，内政部长赛夫丁今日出席内政部常月集会与创新日庆典后对记者说，终止苏海利借调至边境管制与保护机构，是于上周作出的决定。
“因为他是借调至AKPS的警官，所以我们将他调回警队。警方后续会对他作出安排。
“我们已决定结束他的借调安排，让他返回警队。这是上周作出的决定。”
警方将接掌AKPS
询及谁将受委接掌AKPS时，赛夫丁仅简短回答：“警方。”
苏海利曾任武吉阿曼刑事调查局主任，于去年7月1日借调至边境管制与保护机构。
他因涉嫌在吉隆坡国际机场粗暴对待两名警员，于10月21日在雪邦地庭面控。
总警长卡立依斯迈昨日说明，警队委员会与总检察署将研议苏海利在边境管制与保护机构的去留。
他指出，苏海利的任期为两年，且是国家元首御准任命的合约，因此有待总检察署研究后提呈元首，才采取下一步行动。
另一方面，内政部发文告说，关于苏海利的服务事宜仍在敲定中，该部关注及重视社会大众对此事的看法，并将确保此事按照条例与程序有序进行。
它强调，AKPS的持续运作及顺利执行任务，是当局在处理官员服务事宜时的首要考量之一。
阅读评论1
用自己的头，装作猛撞对方头部的恐吓行为真难看… 学生看了别模仿…！！！
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