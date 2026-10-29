中午12点38分更新

边境管制与保护机构总监苏海利将回归警队。

《马新社》报道，内政部长赛夫丁今日出席内政部常月集会与创新日庆典后对记者说，终止苏海利借调至边境管制与保护机构，是于上周作出的决定。

“因为他是借调至AKPS的警官，所以我们将他调回警队。警方后续会对他作出安排。

“我们已决定结束他的借调安排，让他返回警队。这是上周作出的决定。”

警方将接掌AKPS

询及谁将受委接掌AKPS时，赛夫丁仅简短回答：“警方。”

苏海利曾任武吉阿曼刑事调查局主任，于去年7月1日借调至边境管制与保护机构。

他因涉嫌在吉隆坡国际机场粗暴对待两名警员，于10月21日在雪邦地庭面控。

总警长 卡立依斯迈 昨日说明，警队委员会与总检察署将研议苏海利在边境管制与保护机构的去留。

他指出，苏海利的任期为两年，且是国家元首御准任命的合约，因此有待总检察署研究后提呈元首，才采取下一步行动。

另一方面，内政部发文告说，关于苏海利的服务事宜仍在敲定中，该部关注及重视社会大众对此事的看法，并将确保此事按照条例与程序有序进行。

它强调，AKPS的持续运作及顺利执行任务，是当局在处理官员服务事宜时的首要考量之一。