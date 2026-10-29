马六甲州选

马华总会长魏家祥宣布，马华在马六甲州选将多出战一个议席，即怡力。

魏家祥今午召开记者会表示，国阵与国盟最终协商后决定，让马华上阵怡力（Bandar Hilir）。

他指，马华将委派历史城市议员骆慧茹上阵怡力。

“我和扎希讨论，他告知马华将出战多一个议席，即怡力。”

“国阵与国盟最终协商议决，马华再获得一席，以华裔占多数的选区怡力。”

颁发候选人委任状

魏家祥说，扎希在下午4点已颁发委任状给骆慧茹。

他指，身为市议员的骆慧茹在当地有服务记录，因此马华选择派她出战怡力。

随着这项安排，魏家祥说，这代表国盟总共上阵6席，马华则上阵3席。

除了怡力，马华将出战的另两席是马接再也（Machap Jaya）和吉里望（Kelebang）。

魏家祥说，这是国阵与国盟的议席分配最终决定，他也接获国盟领袖来电表明，愿意让马华上阵怡力。

原本同意上阵两席

昨日，魏家祥曾表示，马华同意在马六甲州选上阵两席，并指国阵亦提出方案以维持政府中的华裔代表，确保一旦执政，华裔权益不会受到边缘。

甲州国阵上周六宣布竞逐21个州席的候选人名单，马华2名候选人分别为马接再也原任议员魏喜森及吉里望原任议员林万锋。

此事随即引发马华不满，魏家祥表明，未经协商及马华同意即宣布候选人的做法令人无法接受，尤其马华过去竞选的议席据称分配给了其它政党。

魏家祥当时表示，若未经马华最高领导层同意，该党不会承认任何由甲州国阵宣布上阵州选的马华候选人。







