12个非政府组织呼吁槟州政府成立调查委员会彻查垄尾土崩事故，同时撤销允许在海拔76公尺以上或坡度超过25度地段进行开发的建议。

相关组织今天发表联署声明指出，成立州级调查委员会（State Commission of Inquiry），有助于查明这起悲剧发生的根源、肇因、当局曾批准哪些事项及由谁批准、相关单位采取或未采取哪些措施，以及是否涉及疏忽和谁应为此负责。

此外，他们认为，调查委员会也应查明事故涉及的法律及指南是否获得遵守，并提出防止类似悲剧重演的措施。

质疑没有吸取教训

联署组织提醒，2017年10月21日，丹绒武雅发生Granito土崩事故（上图）而造成11人死亡时，槟州政府就曾成立类似的州级调查委员会。

“该委员会随后针对山坡开发及相关监管工作，向槟州政府提出一系列建议，包括对直接涉及疏忽行为及违规事项的责任方采取法律行动。”

他们指出，从Granito土崩事故汲取教训后，原以为不应再发生类似的土崩事件，但令人悲痛和遗憾的是，垄尾如今再度发生悲剧。

”因此，我们认为有必要成立一个公开透明、让公众参与的调查委员会，以了解究竟出了什么差错，以及如何防止类似事故再次发生。显然，时隔9年，相关问题依然没有得到妥善解决，必须加以纠正。”

“当局究竟有没有从过去的事故中汲取教训？还是继续像目前这样，彼此推卸责任？”

反对结构蓝图建议

此外，联署组织也表示，对正在检讨的《2040年槟州结构蓝图》草案感到愤慨，因为当中建议允许在海拔76公尺以上或斜度超过25度的山坡进行开发，并严重偏离目前生效的《2030年槟州结构蓝图》。

“我们所属的组织已在向城市及乡村规划局提交的意见书中，反对上述建议。我们希望当局认真看待这些疑虑，并以垄尾土崩事故为重要教训，别再干扰环境敏感的山丘及山坡。”

他们认为，继Granito、浮罗山背米桶山（Bukit Kukus）及如今亚垄尾接连发生三起土崩事故并夺走人命后，槟州政府竟仍建议放宽山坡开发限制，可谓极不负责任且令人无法接受的做法。

“显然，当局并未从过去的事故中汲取教训，相关责任人也未受到惩处。”

“我们要求州政府这次必须依法严惩，所有应为这起原可避免的悲剧负责的人士。我们也要求州政府撤销允许在海拔76公尺以上或坡度超过25度地段进行开发的建议。”

根据媒体报道，他们今早也趁槟州议会召开期间，前往州议会提呈有关诉求。而议会反对党领袖兼伊党双溪赖州议员莫哈末法兹同意，在下周一的辩论环节中提出有关诉求。

10月25日，垄尾刘玉水花园发生土崩事故，73岁黄嘉麟医生当时在住家厨房准备早餐，遭涌入屋内的山泥掩埋身亡。

槟岛市政厅之后下令，立即停止事发地点上方的公寓建设及道路工程，而被鉴定为可能存在安全隐患的6间房屋的住户暂时迁离，以防发生任何意外。

昨天，槟首长曹观友透露，槟岛市政厅已向他提呈初步报告草案，州政府目前正检视可能导致土崩的各项技术因素，惟真正肇因仍须等待工程师完成详细调查后才能确定。

以下为联署组织：

1. 大马自然之友

2. 槟城消费者协会

3. 槟城山林观察组织（Penang Hills Watch）

4. 丹绒武雅居民协会

5. 生态与气候网络（JEDI）

6. 槟城古迹信托会

7. 槟城论坛

8. 槟州妇女醒觉中心

9. 国民醒觉运动

10. 维护卡巴星道行动委员会

11. 群议社

12. 牛汝莪邻里协会（Persatuan Kejiranan Gelugor）