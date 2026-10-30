马六甲反贪会将在州选期间设立行动室，便于公众提供涉及贪污和滥权行为的情报和投诉。

反贪会今日发文告说，行动室将设在亚赖柏淡纳花园（Taman Alai Perdana）的反贪会办公室，从明日起至11月4日投票日，每天24小时运作。

“公众可在整个选举期间，通过电邮（prnmlk@sprm.gov.my）、甲州反贪会办公室电话06-289 6000、行动室电话06-289 6303，或24小时热线，以及WhatsApp号码011-2679 1569，提供任何情报或提出投诉。”

反贪会也提醒所有候选人、政党、支持者以及参与马六甲州选的各方，务必遵守2009年反贪会法令和1954年选举罪行法令。

马六甲州选投票日落在11月14日，提名日为10月31日，提前投票日则是11月10日。