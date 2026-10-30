政府与土团签CSA，安华拿到什么好处？
昌明政府昨天与13名国会议员签署信任与供应协议。这是马来西亚史上，联邦层级第二度签署类似协定。
不过，这项信任与供应协议（CSA）究竟涵盖哪些内容，对首相安华又有何实质助益？
（1）谁签署了这份协议？
昨天签署的信任与供应协议，是由联邦政府与土著团结党主席慕尤丁阵营的6名议员所缔结。至于遭土团党冻结党籍的另外13名国会议员，则未参与其中。
其他签署人还包括6名前土团党国会议员，他们早在2023年底就倒戈支持安华。此外，统民党麻坡国会议员赛沙迪也是签署人。
（2）协议开出了哪些条件？
依据协议，政府必须承诺提呈两项修宪案：一是限制首相任期，二是拆分总检察长职权。
昌明政府昨天与13名国会议员签署信任与供应协议。这是马来西亚史上，联邦层级第二度签署类似协定。
不过，这项信任与供应协议（CSA）究竟涵盖哪些内容，对首相安华又有何实质助益？
（1）谁签署了这份协议？
昨天签署的信任与供应协议，是由联邦政府与土著团结党主席慕尤丁阵营的6名议员所缔结。至于遭土团党冻结党籍的另外13名国会议员，则未参与其中。
其他签署人还包括6名前土团党国会议员，他们早在2023年底就倒戈支持安华。此外，统民党麻坡国会议员赛沙迪也是签署人。
（2）协议开出了哪些条件？
依据协议，政府必须承诺提呈两项修宪案：一是限制首相任期，二是拆分总检察长职权。
不仅如此，签署协议的议员也将获得与执政党后座议员数额相同的选区发展拨款。
相对地，这批议员承诺支持安华政权直至本届国会解散，并在国会力挺2027年财政预算案。
（3）此举如何牵动安华在国会的议席版图？
签署协议前，安华掌握149席，仅以1席优势跨过三分之二修宪门槛。这数据计入了4名拉菲兹派系公正党议员辞职后留下的悬缺，以及协议签署前就表态力挺首相的6名前土团党议员。
如今纳入慕尤丁阵营与赛沙迪，安华麾下议席增至156席。
双威大学政治学者黄进发指出，这正是协议的核心目标：一旦表决修宪案，即便有后座议员缺席，安华也有更充裕的票数缓冲。
政府此前推动限制首相任期法案时，便因8名后座议员缺席，最终仅差2票而饮恨受挫。
（4）国阵若撤回支持，安华是否必须倚赖土团党议员来保住政权？
倒也未必。
按眼下局势，就算未签协议，安华也无惧国阵出走，毕竟国阵仅握有30席。
国阵若在此时抽身，安华仍保住130席，依然比简单多数门槛多出18席。
除非国阵能说服砂拉越政党联盟（GPS）一同退出，否则团结政府绝不致垮台。
砂盟坐拥23席，倘若国阵与砂盟联手撤回对联邦政府的支持，安华便仅剩107席，尚差5席才能过半。届时，提前大选就是唯一出路了。
然而，黄进发分析，砂盟断不可能走这一步。
他向《当今大马》表示：“砂盟不会想要提前大选，主因在于大选极可能促成国阵与国盟再度合组政府，而新政权对待沙巴与砂拉越的诉求断不会如此慷慨。”
（5）这是否意味希盟与土团党将全面政治结盟？
不。签署协议后，土团党随即宣布，将在接下来的马六甲州选举中与希望联盟硬碰，在4个议席正面交锋。
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