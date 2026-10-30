昌明政府昨天与13名国会议员签署信任与供应协议。这是马来西亚史上，联邦层级第二度签署类似协定。

不过，这项信任与供应协议（CSA）究竟涵盖哪些内容，对首相安华又有何实质助益？

（1）谁签署了这份协议？

昨天签署的信任与供应协议，是由联邦政府与土著团结党主席慕尤丁阵营的6名议员所缔结。至于遭土团党冻结党籍的另外13名国会议员，则未参与其中。

其他签署人还包括6名前土团党国会议员，他们早在2023年底就倒戈支持安华。此外，统民党麻坡国会议员赛沙迪也是签署人。

（2）协议开出了哪些条件？

依据协议，政府必须承诺提呈两项修宪案：一是限制首相任期，二是拆分总检察长职权。

