马六甲州选

马六甲州选举提名结束，竞选活动随即展开。《当今大马》整理出焦点选区与左右战局的各项关键因素，供读者参考。

（1）有哪些焦点议席？

主要看点有二：爱极乐与武吉卡迪。

这两个希盟选区如今岌岌可危，极可能失守易帜。

（2）爱极乐战况如何？

爱极乐陷入四角战，行动党籍原任议员郭子毅迎战甲州民政党主席颜炳南，以及土团党和同心党的候选人。选民结构的更迭，正是左右此役的大变数。

这里向来是华裔多数区。然而到了2022年，华裔选民已降至47.6%；巫裔选民占42%，印裔选民则有8%。

选民结构的变动让民政党看见胜机。该党借力于国阵与国盟支持者的巫裔选票，一旦争取到印裔选民转舵相挺，便有望夺下该席。

然而，民政党未见得稳操胜券，事关在2022年全国大选时，爱极乐有60%的选民在国会议席层级力挺希盟。

不利行动党与希盟的隐忧在于，华裔选民若怀有抗议心态，恐把选票分散给同心党。

希盟在此的最佳胜算，端赖土团党瓜分国盟的支持力量——这批选民在第15届大选时占了17.1%。

（3）武吉卡迪局势又如何？

诚信党籍前首席部长阿德里（下图）亲自镇守武吉卡迪，迎面而来是三个挑战者，即国盟/伊党、同心党和独立人士。

但其最大挑战莫过于国阵与国盟支持力量整合。第15届大选时，国盟在当地囊括24.2%选票，国阵占34.9%，而希盟仅得40.1%。

2021年州选时，国阵与国盟分庭抗礼、互分选票，阿德里才凭41.6%的微弱得票率险守选区。

这回情势逆转，轮到希盟要防范同心党分薄票源。

《阳光日报》报道，现年65岁的承包商阿布峇卡也以独立人士身份插足搅局，选票恐进一步分散。

（4）希盟能否反攻夺席？

胜算渺茫，除非国阵与国盟保不住第15届大选的基本盘。

唯一尚有一争之力的选区是马接再也。希盟在上届大选于当地取得45.9%的支持。

希盟这次派遣曾在2018年攻下此席的前州议员林秀凌收复失地，但同心党在后步步进逼，恐成阻力。

（5）希盟剩余原席的战况又如何？

希盟的其余3个原席皆为行动党铁票仓，即格西当、哥打拉沙马那与怡力。希盟在第15届大选于这三区的支持率介于63%至83%。

同心党同样派人进击这些堡垒，但吸票能力如何、能否掀起足以撼动行动党防线的选民转向，目前仍是未知数。

（6）同心党本身声势又如何？

这家以鼠鹿为标志的新政党两个月前公布候选人阵容，在马六甲28席中插旗16席，全力造势拉票。

该党目前的当务之急是保住按柜金；此前在柔佛选战中，该党全数痛失按柜金。

在与希盟正面对垒的选区，拉菲兹领导的同心党料仍处于下风。

不过，希盟让出双溪乌浪与望万两席，反倒或让同心党有机可乘，吸纳原本倾向希盟的选票。

第15届大选时，望万有39.2%选票投给希盟，双溪乌浪则有19.4%选民倾向希盟。

同心党若能尽揽希盟旧票，跨过12.5%的门槛保住按柜金绝非难事。

望万非巫裔选民约占38%，该党保住按柜金的胜算最大。

同心党在望万派出麾下名气最响的索里欣（Solehin Saleh）上阵，他正是巫青团长艾科玛的胞兄。

（7）谈到这里，艾科玛与国阵选情如何？

国阵此役大打安全牌。在竞选的23席中，有20席是原有胜选战区，余下的一席双溪乌浪原本落在国盟囊中。

艾科玛早前虽故弄玄虚放话要移师他区，最终仍留在万里望这个安全区寻求连任。

国阵中唯独马华涉险突围，派人抢攻怡力与哥打拉沙马那。这两个选区原本是马华强区，但如今由行动党盘踞。

国阵与国盟的支持力量汇流，大抵足以让国阵稳收21个“安全”议席；相对而言，马华深入敌营挑战行动党堡垒，将是一场艰巨苦战。

（8）土团党难道构不成威胁？

土团党与国盟分道扬镳后，在甲州的实力虚实莫辨。

该党在甲州的大腕多已投奔分裂派系“宏愿党”并靠拢国盟，包括前州主席玛丝。

论基层实力，伊党在甲州恐怕也胜过土团党一筹。

土团党固然保留零星根据地，但是否足以阻截国阵与国盟，仍属未知数。

与同心党相同，土团党眼下的大考，是在竞逐的7个议席中证明自己仍有号召力，保得住按柜金。

（9）还有哪些值得关注的花絮？

在牙力，土团党的赞里（Zamri Abu Bakar）临阵退选，使土权党的莱拉诺琳达（Laila Norinda Maon）成为唯一的巫裔代表。

国大党、行动党与同心党在这巫裔占多数的选区，不约而同派出印裔候选人迎战，依次为纳达拉惹（Nadarajah a/l Sellappa）、杰加西兰（Jegasilan Kungamboo）以及拉云（Laveen Balaprabhakaran）。

牙力原任议员为国大党的单姆甘（VP Shanmugan）。行动党曾在2018年攻克这个国阵堡垒，但单姆甘在2021年以559张多数票成功夺回失地。

在本次州选仅有3名独立人士，即出战武吉卡迪的阿布峇卡（Abu Bakar Sabudin）、望万的阿都哈林（Abd Halim Said），以及双溪南眉党的诺丽占（Norrizan Jantan）。

这场州选也再次显露选举制度长年存在的性别失衡：选委会数据显示，79名候选人中仅有14人为女性。

外界盛传全国大选将提前之际，马六甲争夺战势将牵动联邦政局。

国阵先前横扫柔佛与森美兰，观察家推测，该联盟意图借“蓝潮”声势顺水推舟，重夺布城中央政权。

马六甲州议会28席定于11月14日投票，提前投票日则落在11月10日。



