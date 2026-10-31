政府发言人法米表明，政府如果在TuJu导航应用的功能上听信了误导信息，马来西亚大道局高层就必须负起全责。

“若所报信息不实，相关机构的高层必须问责。这是政府的立场。”

法米是今天在八打灵再也出席马来西亚媒体评议会活动后，向记者发表上述看法。

记者针对大道局主席哈斯尼最近的说法，寻求法米的回应。哈斯尼本周二（27日）澄清，TuJu无意与Waze一争高下。