若当初对TuJu汇报有误，法米要大道局高层负全责
政府发言人法米表明，政府如果在TuJu导航应用的功能上听信了误导信息，马来西亚大道局高层就必须负起全责。
“若所报信息不实，相关机构的高层必须问责。这是政府的立场。”
法米是今天在八打灵再也出席马来西亚媒体评议会活动后，向记者发表上述看法。
记者针对大道局主席哈斯尼最近的说法，寻求法米的回应。哈斯尼本周二（27日）澄清，TuJu无意与Waze一争高下。
政府发言人法米表明，政府如果在TuJu导航应用的功能上听信了误导信息，马来西亚大道局高层就必须负起全责。
“若所报信息不实，相关机构的高层必须问责。这是政府的立场。”
法米是今天在八打灵再也出席马来西亚媒体评议会活动后，向记者发表上述看法。
记者针对大道局主席哈斯尼最近的说法，寻求法米的回应。哈斯尼本周二（27日）澄清，TuJu无意与Waze一争高下。
哈斯尼当时也表示，开发TuJu主要志在提升收费大道的服务，而非充当功能完备的导航应用。
“它不是Waze那样的导航应用。我们携手合作，纯粹为了改善交通管理中心。”
哈斯尼更质疑，国家安全理事会于10月20日向首相安华汇报时，大道局与TuJu开发者Prosignal Consortium私人有限公司未正确介绍TuJu的功能。
“请问工程部”
法米也是通讯部长。他表示，自己当时并未列席于国会大厦举行更多汇报会，无法核实呈报了哪些内容。
“我们会交由相关部门采取必要行动。”
针对政府会否基于哈斯尼的说法而传召大道局，法米则把问题交由工程部定夺。
“去问工程部吧。工程部主管此事，大道局也是其辖下机构。”
这场风波起于首相安华在10月20日呼吁民众舍Waze而改用TuJu；安华当时指出，Waze与以色列有关联，牵涉国家安全隐患。
政府随后限制公务员使用Waze，不过谷歌地图等其他导航应用仍可照常使用。
不久，TuJu便接连传出系统故障与导航失灵的投诉，促使安华在10月23日坦承该应用尚不完善。
哈斯尼后来澄清，安华已指示升级TuJu，至于涉及的费用，将依照大道局与ProSignal的合约条款处理。
举报这则留言
确定要删除留言？
此后将无法恢复