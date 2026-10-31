中午12点更新

马六甲州选 马六甲州选举今早提名，朝野各阵营重量级领袖云集马六甲，大批支持者、内阁部长与资深党魁倾巢而出，展现声势。

支持者清晨7点便陆续涌向全州各提名中心，现场不仅有舞狮助阵、旌旗飘扬，“烈火莫熄”与“伊斯兰万岁”的呼声更此起彼落，政治较劲气氛浓厚。

国阵主席阿末扎希亲临现场，陪同看守首席部长阿都拉勿前往提名，力保丹绒比达拉州议席。

阿都拉勿在2021年州选仅以364张多数票险胜，本届面对希盟候选人尤纳斯里（Mohd Yunazri Mustamiri）挑战；公正党副主席郑立慷也到场为尤纳兹里助阵。

在吉里望，马华总会长魏家祥与数百名支持者同行，陪同前贸工部副部长林万锋提呈表格。

鲁容方面，巫统总秘书阿斯拉夫陪同外号“YB鲁容”的守土议员诺西奥米前往提名。

提名中心外聚集的群众当中，还包括当地有“Uncle Wong”称号的黄福海，与有“Dak Nor”称号的柯玛丽亚（Komariah Mohd Khalid Lourdes Lio）。

诺西奥米在2021年州选以200张微差多数票从行动党手中攻下该席，这次面临希盟候选人符龙川挑战。

现身的国阵资深领袖，还包括陪同马接再也守土议员魏喜森的马华总秘书张盛闻，以及为怡力候选人骆慧茹站台的马华副总会长黄日昇。

希盟调遣内阁部长助阵

盟同样调动高层领袖，多名内阁部长纷纷前往重点选区，为候选人打气。

内政部长兼公正党署理主席赛夫丁纳苏丁率队，陪同马接再也前州议员林秀凌提呈提名表格。

随行者包括人力资源部长拉玛南、教育部长法丽娜，以及公正党中央理事马智礼。

林秀凌曾在2018年拿下马接再也，2021年未获委上阵；此次卷土重来，放眼从国阵魏喜森手中夺回该选区。

在巴也隆布，雪州大臣兼希盟选举主任阿米鲁丁陪同首相安华的政治秘书阿兹曼阿比丁前往提名。

与此同时，行动党妇女组主席兼通讯部副部长张念群则到场力挺怡力候选人林朝雁。

据马新社报道，各党支持者在巴当德姆国中提名中心外摇旗拉布条，蓝、红、黄三色旗海掩映校门入口。

在望万，宏愿党主席韩沙再努丁与宣传主任阿末费沙偕同国盟领袖及数百名支持者，到场声援该党候选人兼守土议员莫哈末雅兹。

对立领袖寒暄互致问候

现场火药味虽浓，但敌对阵营领袖在武吉卡迪提名中心碰面时，依然展现善意。

《自由今日大马》报道，国盟总秘书达基尤丁与亚娄国会议员沙希旦在场与诚信党主席莫哈末沙布，以及希盟武吉卡迪候选人阿德里相遇。

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中心外支持者隔空高喊口号较劲，场内两派领袖则握手拍肩致意。

希盟支持者在游行途中高呼“烈火莫熄”，国盟支持者则高呼“伊斯兰万岁”较劲。

同心党也派员参战，包括出选马接再也的柏拉珊古马，以及角逐怡力的拉昔迪。

提名过程和平顺利

甲州总警长祖凯里指出，上述警员负责全州28个提名中心的保安及交通管制工作。

他今日在马接再也州选区发展及协调中心对记者说，截至今早10点15分，整个提名过程和平进行，未发生任何干扰或挑衅事件。

“我感谢所有政党支持者保持冷静，没有挑衅或滋事。”

他说，警方将在为期两周的竞选期内持续监督各方面的情况，包括社交媒体上涉及3R（宗教、种族及王室）、诽谤、假新闻及煽动的课题。

祖凯里也奉劝所有政党及支持者约束自身言行，避免采取任何可能影响公共安宁的行动。

“我们希望这两周的选举过程能和平进行，直到11月14日投票日。”

他说，投票日当天的警力将增至3452人，执勤范围涵盖各投票中心及投票渠道。其中约1500名警员将从甲州以外调派，包括来自柔佛、吉隆坡及雪兰莪警察总部。

马六甲全州28个提名中心于上午9点准时开放，候选人须在一小时内递交提名表格，随后由选委会公布合格候选人名单。

候选人名单一经公布，为期14天的竞选期随即展开，直至11月13日晚上11点59分结束。

投票日落在11月14日，提前投票日则定于11月10日。

马六甲州议会于9月23日解散后，本届选举共有68万7697名选民符合资格投票。

国阵在2021年州选中横扫28席中的21席，希盟取得5席，土团党仅得2席；国阵本届将全力捍卫原有的绝对优势。



