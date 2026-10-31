马六甲州选

马六甲州选今日掀开序幕。有别于此前的柔佛与森美兰选举，希盟这次没有委派“海报男孩”领军。

甲州希盟主席阿德里表示，希盟不寄望单一明星领袖的效应，转而聚焦个别候选人优势、基层动员，以及反制身份政治。

他认为，身份政治在过去的选举中遮蔽了希盟的政绩。

“我们没有讨论海报男孩。汲取柔佛和森美兰的经验后，我们在马六甲的核心工作，是确保每位候选人都全力以赴赢得议席。”

“就算推举海报男孩，要是赢不了，也毫无意义。”

阿德里将在武吉加迪守土。他说，希盟改由资深领袖搭配政坛新人出战，阵容中也包含Z世代候选人。

“所以对我们而言，更好的做法是让每个人发挥所长。我们的候选人既有Z世代，也有资深前辈。”

他表示，希盟这次排兵布阵，意在顺应选民求变的心声。

“人们谈到青年时，总强调渴望政治改革。因此，我们派出了年轻人。”

10月24日，希盟公布21名马六甲州选候选人，随后再追加3人，总计24人。

阿德里是武吉加迪原任州议员，本届州选将对垒国盟伊党候选人礼祖安（Ridzuan Sarif）。

身份政治成关键战场

阿德里警告，政敌必定再次炒作马来人与伊斯兰利益受威胁的论调。

他认为，希盟此前正因这类论调，才在柔佛与森美兰选举中落败。

他举例，即使民调显示时任森州大臣阿米努丁获得近八成受访者肯定，政绩最终仍遭身份政治遮蔽。

“这种族群情绪或身份政治，凌驾了看重价值、政绩与治理成效的政治取向，导致希盟最终丢掉森州政权。”

不过他坚信，希盟可借由点出森州失去希盟领导后的政局动荡，在马六甲反击国阵与国盟。

“大家看到，森州如今不再由希盟执政，现任政府也无法稳定政局。”

“难道还要怪希盟？怪行动党？这就是我们的质问。”

投票率或左右选情

阿德里坦言，希盟胜算很大程度取决于能否促使传统支持者回潮投票。

他说，核心支持者投票率偏低，重创希盟2021年马六甲州选战绩，部分选区投票率甚至降到40%至45%。

“我们知道，希盟在2021年州选确实受到打击，因为许多核心支持者没有出来投票。”

“因此，我们希望目前的政治氛围能带动投票率。”

他补充，这场选举终究考验各阵营动员支持者的功力。

“各党都会全力催票，希盟也高度重视这点。”

深信民众明察政绩

阿德里在2018年州选后曾执政22个月。他深信，即便掌权时间不长，民众依然看得见其政权的改革与施政表现。

他表示，自己在任内专心解决人民住房问题、收拾烂尾工程，并落实了逾55项惠民政策，值得甲州选民检视。

他举例，其团队解决了马六甲与森美兰之间长期搁置的瓜拉宁宜海界争议，进而促成瓜拉宁宜国际港口开发工程上马。

“划分海界十分棘手。全马只有马六甲与森美兰之间的瓜拉宁宜边界顺利划定，而我们只花了22个月就完成了。”

“如今工程进展顺利。同样，我们当年批准的日内河水坝项目，目前也正在施工。”

“日内河水坝工程在希盟掌权前曾取消。考虑到马日丹那持续发展、必须建水坝保住水源，我们接手后便重新核准复工。”

