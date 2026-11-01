首相安华委任四人进入司法任命委员会，其中前总检察长依德鲁斯（ Idrus Harun）等三人属于续任。

另两名续任者为联邦法院退休法官再农阿里（Zainun Ali），以及玛拉工艺大学（UiTM）法律教授哈蒂妮莎丽潘（Hartini Saripan）。

新成员则是沙巴前总检察长玛丽雅蒂（Mariati Robert）。

《马新社》报道，司法任命委员会（JAC）今天发文告表示，上述委任是援引《2009年司法委任委员会法令》第5(1)(f)条文行事。

“任期即日生效，为期两年，直至2028年10月31日。”

此外，司法委任委员会也感谢卸任塔拉（Talat Mahmood Abdul Rashid）的服务与贡献。

司法任命委员会共有九名成员，其中四人为当然成员，由现任大法官等司法高层出任；其余五人则由首相委任。



