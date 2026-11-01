吉兰丹伊斯兰学者瓦吉尔力挺首相安华，并指出根据伊斯兰教义，推翻公正的政府乃非法之举。

“在伊斯兰教规中，推翻公正的政府属于非法（haram）。凡企图颠覆者，其行径皆如同哈瓦立吉派。”

哈瓦立吉派（Khawarij）为早期伊斯兰宗派，当年因反抗正统统治者而见诸史册。

瓦吉尔（Syeikh Wazir Che Awang Al-Makki）兼任吉兰丹传统宗教私塾（Sekolah Pondok）机构协会顾问。他直言，任何一方皆不应企图采取非法手段推翻政权，更不应对付安华政府。

《马新社》报道，瓦吉尔昨晚在哥打巴鲁穆罕默迪清真寺广场出席“传播平安@哥打巴鲁赞词”（Sebarkan Salam@Kota Bharu Berselawat）集会时发表上述谈话；安华昨晚亦同场赴会。

另一名宗教学者阿都拉曼奥玛（Abdul Rahman Omar）则批评特定势力忘恩负义，屡屡企图动摇领导层，破坏国家当下的稳定局面。

乌尔芝纳宗教私塾（Pondok Aur Cina）掌权人阿都拉曼奥玛指出，领袖受委归根结底出自上苍旨意，民意支持与遴选制度不过是成全天意的途径。

他亦祈愿安华健康长寿，持续领导国家，造福人民。

安华允拨款发展伊教育

安华在会上重申，联邦政府全力支持吉兰丹发展伊斯兰教育。

安华透露，联邦政府去年向吉兰丹23所伊斯兰教育机构发放936万令吉，今年再批准拨款662万8000令吉予42所机构。

他说，这笔款项旨在资助并改善基建设施，以加强宗教学校及传统宗教私塾的发展。

“我深知责任在肩……只要手握机会与职权，便定当全力以赴，让人民看到穆斯林领导的政府既公正又开明，全力捍卫国家与人民的尊严。”

安华也兼任财长。他表示，政府也安排款项，用于维修与翻修工程、提升清真寺设施，以及为有需要的病患提供洗肾补助。

他随后宣布，批准古邦阁亮理科大学医院（HUSM）引进手术机器人技术，以提高医疗服务水平。

当晚出席集会的嘉宾，还包括首相署部长（宗教事务）朱基菲里、副部长玛哈玛（Marhamah Rosli）以及吉兰丹州务大臣纳苏鲁丁（Nassuruddin Daud）。



