马六甲州选

马华总会长魏家祥向行动党怡力州席候选人林朝雁下战帖要求公开辩论，行动党秘书长陆兆福直批此举有欠公允，并自荐与魏家祥对决。

陆兆福指出，马华单方面叫阵无异于欺负林朝雁，因林朝雁各有难处与考量。

他认为，马华挑起辩论，绝非旨在展开公平全面的政治竞争。

“我们深知自家候选人各有难处，却也各有长处，但绝不影响她履行候选人职责服务选民。她过去在选区的付出与表现，大家有目共睹。”

“正因如此，我强调单挑一个选区并不公允。若对方专挑自认有弱点或难处的候选人叫战，那吉里望或马接再也等其他选区又当如何？那里的候选人是否也敢出来辩论？”

陆兆福今天在吉隆坡孟沙为直辖区行动党年度代表大会主持开幕后，向媒体发表上述谈话。

“要较量，我随时奉陪”

陆兆福也是交通部长。他稍早在大会致开幕词时强调，行动党面对任何政治挑战，向来毫无惧色。

他反向魏家祥叫阵，要求双方拿出各自掌管交通部时期的政绩，面对面公开对决。

“为何只挑怡力？要挑战就全区迎战……你的人选、你的选区，全都出来辩论。敢不敢？”

“你想当面较量，我随时奉陪。咱们摊开来看，你当交通部长交出什么成绩，而我陆兆福当交通部长又做了什么！”

陆兆福补充，投票日逼近，行动党上下士气如虹且军心稳固，准备向选民展现执政实力。

魏家祥也是亚依淡国会议员。他上周四宣布，除吉里望与马接再也两席传统议席外，马华亦取得怡力州席的上阵权。

国阵议席分配敲定后，魏家祥即刻向林朝雁叫战，要求举办公开辩论。

现年43岁的林朝雁在2021年马六甲州选四角战中突围，以7778张多数票为行动党那守住怡力州席。

本次州选她再次获得行动党委派守土，迎战马华骆慧茹与同心党拉昔迪（Rashidi Abd Razak）。

国盟原有意角逐怡力，惟最终放弃出阵。

选委会已择定11月14日为马六甲州选投票日，军警提前投票日则落在11月10日。



