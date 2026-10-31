副首相阿末扎希说，政府今年拨款7912万令吉，在马六甲推行44项工程，分别是16项新工程和28项续建工程。

扎希也是乡村及区域发展部长。他说，主要拨款之一是总值2205万令吉的9项乡区道路（JALB）工程，涉及一项新工程和8项续建工程。

他说，其他拨款涉及总值600万令吉的一项乡村连接道路（JPD）新工程、总值600万令吉的两项人民福祉（KR）新工程，以及总值300万令吉的一项社会设施计划（PAMS）新工程。

“其他工程包括总值200万令吉的一项乡区桥梁（JMLB）续建工程；总值123万令吉的两项企业与技能发展工程，涉及一项新工程和一项续建工程，以及总值2400万令吉的15项人民信托局（MARA）工程，涉及4项新工程和一项续建工程。”

“此外，还有总值922万令吉的3项橡胶业小园主发展局（RISDA）续建工程；总值431万令吉的8项社会发展局工程，包括4项新工程和4项续建工程；以及总值130万令吉的两项联邦土地统一及复兴公司（FELCRA）新工程。”

他今日在亚罗牙也为2026年甲州乡村社区群众动员计划（GEMA）主持开幕仪式后，这么指出。

赞许阿都拉勿有功

阿末扎希说，上述拨款体现政府持续致力于加强甲州基础设施、提升人民福祉，以及扩大教育与人力资本发展机会。

他也有信心，在首席部长阿都拉勿的领导下，该州能够落实更多发展计划，确保州民享有更多发展成果。

他指出，在人力资本发展方面，政府额外拨款1000万令吉予马六甲技职教育与培训卓越中心，以加强技能培训，培养符合业界需求的劳动力。

阿末扎希也是国家技职教育与培训理事会主席，他说，政府也持续关注人民福利，其中社会福利局发放总额4亿6800万令吉的援助，已惠及甲州2万8386人，尤其是需要援助与社会保障的群体。

“这正是我们必须持续加强的发展模式，确保甲州的经济进步也能够创造就业机会、提高收入，并造福乡村社区。”



