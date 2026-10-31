马六甲州选

同心党共同领袖拉菲兹表示，选民对一味追逐权力的政党结盟早已心生厌倦。

他更打趣说，如果同心党加入任何政治联盟，支持者肯定会“宰了”他。

“我想，要是共同党突然决定加入联盟，或者跟任何阵营谈判，这些人（支持者）一定会宰了我。”

“马来西亚眼下政局纷乱，根源正是结盟成风。这些联盟打着务实旗号撮合成军，骨子里不过是为了夺权。”

他今天陪同同心党武吉卡迪候选人阿丽扎（Aliza Che Amran）走访选区时，向记者这么表示。

共同党7月在柔佛州选初试啼声，虽铩羽而归、颗粒无收，但这回仍孤军作战，角逐11月14日马六甲州选的16个议席。

在柔佛一役，该党派出的15名候选人得票率皆未达八分之一（12.5%），按柜金全数没收。

随后，该党以时间与资源吃紧，加上希盟与国阵缠斗激烈为由，放弃8月1日的森美兰州选，好集中精力备战马六甲州选。

把人民支持视为理所当然

拉菲兹指出，政治联盟越来越多，把选民看得眼花缭乱，而各政党却似乎把民间支持视为理所当然。

“老百姓看到的是乱象横生，大家其实都被搞糊涂了。”

“一般人都以为必须结盟才能立足，共同党不这么做确实是在冒险。”

“不过我觉得，各党也未免太自信，盲目以为选民无论如何都会永远追随。”

拉菲兹认为，选民终究会唾弃这种政治分肥布局，转而支持坚守原则、自立自强的政党。

“时机一到，人民厌倦了，就会寻找出路，想要打破这种现状。”

“要破除眼前的政治泥沼，唯有寄望一个敢于独闯险境、守死善道而有原则的政党。”

马六甲州议会于9月23日解散；选举委员会定11月10日提前投票，11月14日为投票日。

在2021年马六甲州选中，国阵在28个席位中夺得21席，希盟拿下五席，国盟则仅获两席。



