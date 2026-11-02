《马来西亚前锋报》的业主Media Mulia私人公司正针对其商业模式、营运架构及企业发展方向进行策略检讨，其中包括推行带薪休假计划，涉及近100名员工。



Media Mulia公司董事兼财务长阿都华希（Abd Wahid Idris）指出，随着媒体行业生态转变而聚焦于数码平台，该公司因此展开业务精简计划，以确保业务得以持续经营。



不过，他今天在《马来西亚前锋报》（Utusan Malaysia）刊登的文告中说，公司承诺继续出版纸本报章，以服务依然忠于纸本阅读的读者。



至于带薪休假计划，他解释，这旨在重新评估营运需求和人力资源的运用情况，以及公司将更多资源投放于数码内容、更有效且更高素质的新闻传播平台，以及确保业务长期持续发展的能力。



确保两个品牌持续经营

《马新社》引述阿都华希指出，这项精简计划将保留《马来西亚前锋报》和《Kosmo!》两个品牌的特色与历史传承，同时维护两份报章独特的内容、编辑风格、报道方式及公信力。



他说，现任管理层此前已在原业主于2019年停止营运后，出手拯救这两个历史悠久的报章品牌。



“因此，调整策略是必要的，以确保两个品牌及公司的持续经营，避免它们重蹈覆辙。”



谈及受影响员工的去向，阿都华希说，公司仍致力于根据现行法律与条例，保障他们的福利及权益。



他说，这项转型是确保《马来西亚前锋报》与《Kosmo!》未来发展的必要举措，公司将继续专注于制作更高素质、具权威性及公信力的新闻内容。

《前锋报》创刊于1939年，最早在1939年以爪夷文推出《马来前锋报》（Utusan Melayu），总社原设于新加坡。1957年马来亚独立后，《前锋报》把总社搬迁到首都吉隆坡。

不过，由于立场偏向巫统，报道屡有争议甚至造假，《前锋报》近十余年销量大跌。2018年的509大选之前，前锋报集团早已连年亏损，但因为有巫统和国阵政府的撑腰，因此还能勉强生存。

直至巫统失去政权自身难保后，前锋报集团财务困境雪上加霜。巫统也在2019年2月脱售前锋报集团的大部分股权。无论如何，《前锋报》依然难以支撑，最终在同年10月9日宣布清盘停刊，并解雇所有员工。

但不到一年，《马来西亚前锋报》复刊，新业主为与商业大亨赛莫达（Syed Mokhtar Al-Bukhary）有关的Media Mulia公司。