经济部前副秘书长瓦鲁万不久前逝世，前经济部长拉菲兹撰文悼念，赞扬对方是“挚友与真正的爱国者”，同时哀叹非巫裔公务员在公共体制内面临难以突破的“玻璃天花板”。

拉菲兹在面子书撰文透露，瓦鲁万11月1日与世长辞时，他正在马六甲助选。

他更忆述，两年前在经济部长任内，他曾争取把瓦鲁万（V Valluvan）擢升到经济部高职，但过程却阻碍重重。

“2024年底，经济部副秘书长一职出缺，我认为他是最合适的人选。”

“问题在于政府另有盘算。体制内普遍认定，印裔公务员升迁有一道无形的玻璃天花板。”

拉菲兹指出，Jusa A 属于绝大多数部门领导层的最高职级，但当年官拜此职的印裔官员仅有两三名。

“高层传来的口风是，若把瓦鲁万升到 Jusa A 级，恐打破平衡。我坚持己见，结果不出所料，得罪了某些方面。”

“几经争取，他终于擢升为 Jusa A 级的部门副秘书长。他为国家奉献多年，获此任命理所当然。”

这番剖白重新点燃公职体制内族群代表比例的争议，也让非巫裔是否面临升迁制度阻碍的疑问再度浮上台面。

此课题由来已久。非巫裔人数在公务员群体长期偏低和严重失衡，外界普遍认定，非巫裔求职升迁饱受歧视、机会不均。

2023年，首相安华受促推动体制改革，纠正公职族群失衡现象。惟公共服务委员会坚称，公务员招聘程序公平公开，全体国人享有平等竞争机会，绝不存在种族歧视。

因安谋案屡受传召盘问

拉菲兹也指出，2022年11月他出任经济部长之初，瓦鲁万正执掌该部工业与科技组。

拉菲兹当年致力推行经济转型，力求把发展目标从“马来西亚制造”（Made in Malaysia）转向“马来西亚创造”（Made by Malaysia），两人为此密切配合、并肩作战。

“我卸任后，数月前某个备受赞誉的国家项目，忽因涉嫌违规而遭调查。团队面对在审批程序上仓促行事的指控，反贪会也立案调查我。”

“2026年2月至5月调查期间，当局屡次传召瓦鲁万，盘问数小时之久，只为查明我是否向他下过任何足以在法庭把我入罪的指令。”

“明眼人都看得出，有关方面存心将他塑造成对付我的污点证人：借由曾与我亲密共事的高级官员供词，罗织罪名，把我定罪。”

拉菲兹这里所说的，是反贪会之前彻查政府与英国晶片巨头安谋控股（Arm Holdings）之间总值11亿令吉的交易疑涉贪腐及欺诈一案。

拉菲兹如今是同心党共同领袖。他透露，他与瓦鲁万最后一次联络是在2026年4月左右。当时他格外谨慎，深知两人之间的任何交谈，都可能遭人构陷为“企图串通证人”。

“历尽风霜，瓦鲁万始终赤诚为国。作为公务员，他的担当早已超越职责本分。”

“逢此屠妖节，思及故人格外感伤。去年屠妖节，他还特地送来手作印度圈圈饼（murukku）。好友，安息吧。你无愧为伟大的爱国者，我们都以你为荣。”



