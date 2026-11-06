安华挑战巫统部长直话直说，今日内阁料交锋激烈
刊载: Nov 6, 2026 11:26 AM
随着首相安华放话让巫统籍部长畅所欲言，今日的内阁会议恐是交锋激烈。
巫统此前表明，会在本届国会任期结束后与希盟分道扬镳，转而与伊党结盟，使昌明政府的内部裂痕进一步扩大。
在这以前，希盟与国阵巫统双方的关系，因在柔森选举的正面交锋，而愈发恶劣。
昨晚，安华出席行动党竞选晚宴时表示，“政府盟友，在竞选期间攻击政府。然而，他们在政府内有副首相，有这个部长、那个部长。”
随着首相安华放话让巫统籍部长畅所欲言，今日的内阁会议恐是交锋激烈。
巫统此前表明，会在本届国会任期结束后与希盟分道扬镳，转而与伊党结盟，使昌明政府的内部裂痕进一步扩大。
在这以前，希盟与国阵巫统双方的关系，因在柔森选举的正面交锋，而愈发恶劣。
昨晚，安华出席行动党竞选晚宴时表示，“政府盟友，在竞选期间攻击政府。然而，他们在政府内有副首相，有这个部长、那个部长。”
“若是有异议，大可在内阁提出来。明早（今日）9点至12点半，长达3小时。直话直说！”
暗讽巫统与伊党“马来人大团结”呼声的同时，安华抨击对方散播仇恨，指其除了抗拒华裔与行动党外，对国家发展方向毫无头绪。
他指称这类政党虚伪至极，在竞选期间向华裔及印裔选民拉票，一旦胜选便大肆鼓吹“马来人至上”。
他强调，其政府致力服务全体马来西亚公民，以保障全民福祉。
安华例举一马公司丑闻，指出丑闻造成的债务，最终是由各族共同承担。
安华向巫统开炮以前，他所执掌的财政部，与巫统主席所执掌的乡区发展部，因乡村道路项目拨款发生纠纷——安华当时尝试淡化双方冲突。
扎希声称项目款遭扣压，惟财政部出具的单据证明乡区发展部预算超支。
尽管如此，乡区发展部最终仍获调配其它部门省下的5亿令吉款项。
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