随着首相安华放话让巫统籍部长畅所欲言，今日的内阁会议恐是交锋激烈。

巫统此前表明，会在本届国会任期结束后与希盟分道扬镳，转而与伊党结盟，使昌明政府的内部裂痕进一步扩大。

在这以前，希盟与国阵巫统双方的关系，因在柔森选举的正面交锋，而愈发恶劣。

昨晚，安华出席行动党竞选晚宴时表示，“政府盟友，在竞选期间攻击政府。然而，他们在政府内有副首相，有这个部长、那个部长。”

