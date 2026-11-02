国会报道

卫生部表明对重新审议沙砂750个正职医生的薪酬，持开放态度。

事缘卫生部此前为沙砂开出750个正职医生职缺，惟遭医护组织质疑所给予薪酬过低，不具吸引力。

行动党武吉牛汝莪国会议员今天要求卫生部长祖基菲里说明，政府是否考虑相关组织的建议，提供更优渥薪资级别与福利，以鼓励资深医生参与这项计划。

祖基菲里回应道，医护人员的福利向来是其首要关注事项，卫生部已准备好考虑相关建议。

“副议长，我已记下有关员工福利的事项，且我们相信已准备好考虑武吉牛汝莪所提出的申请或建议。谢谢。”

今日早些时候，《当今大马》 报道 ，“合约医生大罢工”与阿比医药基金会敦促卫生部重新审视应对沙砂长期严重缺乏医生问题的方案。

尽管他们欢迎这项举措，惟质疑相关待遇不具备足够吸引力，以说服医生前往沙砂赴任。

根据卫生部周四发布的公告，卫生部正展开特别招聘活动，以填补沙巴与砂拉越的正职医生职缺。

职缺开放予所有在2016年12月5日至2024年10月14日期间完成实习培训的合约医生，其中亦涵盖合约届满的前卫生部合约医生。