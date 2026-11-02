马六甲州选

公正党要求甲州看守首长阿都拉勿，说明去年6月尚未动工的55个发展项目的进展。

2025年6月10日，阿都拉勿透露，全州241个发展项目中，有86个已经完成，100个正在推进，另有55个尚未动工。

公正党副总秘书西瓦玛拉指称，自阿都拉勿透露全州241各发展项目仍有55个尚未动工以来，迄今过去近17个月，民众有权知晓相关项目的进展。

“这55个项目如今是否均已动工？多少个已经竣工？又有多少个仍在延误？”