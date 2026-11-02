甲州55项目进展不明，公正党促阿都拉勿交代
马六甲州选
公正党要求甲州看守首长阿都拉勿，说明去年6月尚未动工的55个发展项目的进展。
2025年6月10日，阿都拉勿透露，全州241个发展项目中，有86个已经完成，100个正在推进，另有55个尚未动工。
公正党副总秘书西瓦玛拉指称，自阿都拉勿透露全州241各发展项目仍有55个尚未动工以来，迄今过去近17个月，民众有权知晓相关项目的进展。
“这55个项目如今是否均已动工？多少个已经竣工？又有多少个仍在延误？”
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公正党要求甲州看守首长阿都拉勿，说明去年6月尚未动工的55个发展项目的进展。
2025年6月10日，阿都拉勿透露，全州241个发展项目中，有86个已经完成，100个正在推进，另有55个尚未动工。
公正党副总秘书西瓦玛拉指称，自阿都拉勿透露全州241各发展项目仍有55个尚未动工以来，迄今过去近17个月，民众有权知晓相关项目的进展。
“这55个项目如今是否均已动工？多少个已经竣工？又有多少个仍在延误？”
他表示，截至2025年5月31日，总额8800完令吉的发展拨款中，仅动用了其中1952万令吉（22.18%）。
不过，他补充，这项数据仅反映2025年的情况，如今历经17个月，政府必须提供最新资讯。
促公开项目讯息
西瓦玛拉要求当局，公布上述55个项目的完整清单，并涵盖具体地点、拨款金额、执行机构、原定日程、推进情况、预计竣工日期。
政府也受促交代已核准的拨款金额、下发资金、实际支出，供民众评估项目的落实表现。
他承认，项目可能面临采购流程、技术审批、土地争议、承包商问题、拨款延迟等瓶颈，惟强调行政瓶颈不应成为项目长期拖延的借口，当局必须给予明确交代并提出解决手段。
“倘若项目竣工，就应该向人民展示成果；倘若仍在拖延，就需要说明原因并提出补救方案。”
他表示，在国阵要求民众继续托付以五年政权以前，其执掌的政府必须公开证明自身的施政政绩。
“五年委托并非回避交代前任政府施政表现的通行证。”
《当今大马》已联系甲州首长办公室，以寻求回应。
阿都拉勿本人在此次州选于丹绒比达拉守土，与希盟公正党候选人尤纳斯里展开一对一对决。
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