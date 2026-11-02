下午5点21分更新

边境管制与保护机构总监苏海利休假一周后，今日重返岗位工作。

边境管制与保护机构发布文告说明，苏海利今日在布城主持该机构2026年第三次指挥官会议，高阶官员及驻守关口的指挥官均出席了是次会议。

会议重点为研讨该机构2027年的行动计划，包括加强战略方向、战备状态、边境安全执法。

“边境管制及保护机构将持续致力于提升关口的运转效率、廉洁程度与安全防护。”

10月29日，内政部长赛夫丁纳苏丁透露，内政部决定终止苏海利在边境管制与保护机构的借调安排，将回归警队，新职务将由警方厘定。

然而，总警长卡立翌日表示，必须事先获得国家元首苏丹依布拉欣御准提前终止苏海利在边境管制与保护机构的任命，警方方能厘定其新职。

政府尚未商讨替代人选

另一边厢，赛夫丁今日说明，尚未就边境管制及保护机构总监人选展开讨论。

《马新社》报道，他表示，针对面临调查与检控公职人员所采取的任何行动，皆须遵循既有公务员系统与程序。

“我们还没展开讨论或研究。”

“就公务员而言，一旦发生事件并引发后续调查与检控，有一套必须恪守的既定系统，相关事宜均由公共服务部门统筹处理。”

“这是当前的流程。”

苏海利2025年7月1日出任边境管制与保护机构总监，任期两年，原定2027年6月30日届满。

苏海利10月21日出庭应讯，被控于9月28日在吉隆坡国际机场蓄意伤害两名警务人员，惟否认有罪。