马六甲州选

同心党承诺若在马六甲州选胜出执政，将改革官委议员制度，按照比例代表制原则来委任七名官委议员。

同心党共同领袖拉菲兹解释，基于得票率机制，意味着官委议员的任命，并非由执政党单方面决定。

“这意味着任命权不在执政党手中，任何参加州选的政党均可能中选，无论是国盟、希盟，都可能中选。”

“州选结束后，这七个官委议席将按照各参选政党的总得票数分配。”

“以马六甲州选为例，假设国阵国盟得票率40%，即可分得七个官委议席的40%，即三人。”

“倘若希盟以领先当选制仅赢得一至两席，但整体得票率与国阵国盟相当，假设是40%，希盟亦自动获分配另外三个官委议席。”

同心党今日为马六甲州选推出竞选宣言。

改进领先当选制

拉菲兹说明，这项改革建议将开启改进现行“头马先赢”（first-past-the-post）的机会。

他表示，既有选制未能充分体现整体选举结果，呈胜者全拿败者全输的格局。

“我们打算测试人民的反响，以便从马六甲开始逐步在全国各州改这个选制。这不仅能保障选民的投票权益，亦能对所有参选方展现公平。”

“倘若沿用领先当选制，国家将持续被老牌政党所垄断，这并非因其民望高企，而是因为选制缺乏比例代表制元素。”

他补充，尽管此举需要修订宪法，惟具备可行性。

除了按比例代表制原则任命官委议员，同心党竞选宣言提出的五项核心框架，涵盖可续财政收入、迫切的基础设施需求、加强治理与民主体制、深化人民社会经济计划。

今年6月，马六甲州议会在希盟议员投票反对下，仍成功以压倒性的票数通过增设不超过7名官委议员的修宪案。