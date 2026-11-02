肯定武装部队贡献，政府同意改善高级军官职业发展
刊载: Nov 2, 2026 5:55 PM
政府同意改善武装部队高级军官的职业发展，以肯定他们在捍卫国家主权及安全，所肩负的重大使命和责任。
首相安华透露，他今天主持与武装部队最高领导层召开的特别会议时，达致上述共识。
他在面子书专页贴文表示，此举符合加强国防能力的需要，以应对日益复杂及具挑战的全球安全与地缘战略局势。
“会议也给予我们空间探讨各部队的准备水平，以及国防资产的采购与维修需求，以确保武装部队的行动能力时刻处于最佳水平。”
政府同意改善武装部队高级军官的职业发展，以肯定他们在捍卫国家主权及安全，所肩负的重大使命和责任。
首相安华透露，他今天主持与武装部队最高领导层召开的特别会议时，达致上述共识。
他在面子书专页贴文表示，此举符合加强国防能力的需要，以应对日益复杂及具挑战的全球安全与地缘战略局势。
“会议也给予我们空间探讨各部队的准备水平，以及国防资产的采购与维修需求，以确保武装部队的行动能力时刻处于最佳水平。”
安华说，他珍惜武装部队领导层直接提出的看法与反馈，因为政府制定的每一项政策及决定，都必须以在地的实际需求为依据，而非只是纸面上的考量。
他表示，昌明政府将继续对武装部队成员的需求及福利，给予应有的关注。
“捍卫国家主权和安全的确不仅是安全部队的责任，更是大家必须共同肩负的重大使命。”
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