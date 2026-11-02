政府同意改善武装部队高级军官的职业发展，以肯定他们在捍卫国家主权及安全，所肩负的重大使命和责任。

首相安华透露，他今天主持与武装部队最高领导层召开的特别会议时，达致上述共识。

他在面子书专页贴文表示，此举符合加强国防能力的需要，以应对日益复杂及具挑战的全球安全与地缘战略局势。

“会议也给予我们空间探讨各部队的准备水平，以及国防资产的采购与维修需求，以确保武装部队的行动能力时刻处于最佳水平。”